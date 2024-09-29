Защитники неба ночью сбили 15 из 22 'Шахедов', еще несколько дронов 'потерялись' благодаря РЭБ

В ночь на 29 сентября Россия вновь атаковала Украину более чем двумя десятками дронов-камикадзе. Защитники неба 15 целей сбили, еще ряд обезвредили с помощью средств РЭБ.

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ПВО работала в четырех регионах. Об отражении очередной атаки рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что ночью в воскресенье враг выпустил по Украине 22 ударных дрона типа Shahed (районы пусков: Ейск, Курск в РФ и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму).

В результате противовоздушного боя авиацией, мобильными огневыми группами и войсками радиоэлектронной борьбы было сбито 15 БПЛА в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

Благодаря противодействию РЭБ еще пять вражеских беспилотников локационно потеряны – предварительно, без последствий.

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущей ночью, 28 сентября, Россия запустила по Украине 77 средств воздушного нападения: две баллистические, две авиационные ракеты и 73 "Шахеда". Силы обороны сбили 69 дронов и две авиаракеты Х-59/69.

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