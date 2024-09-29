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Защитники неба ночью сбили 15 из 22 "Шахедов", еще несколько дронов "потерялись" благодаря РЭБ

Марина Лисничук
War
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Защитники неба ночью сбили 15 из 22 'Шахедов', еще несколько дронов 'потерялись' благодаря РЭБ

В ночь на 29 сентября Россия вновь атаковала Украину более чем двумя десятками дронов-камикадзе. Защитники неба 15 целей сбили, еще ряд обезвредили с помощью средств РЭБ.

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ПВО работала в четырех регионах. Об отражении очередной атаки рассказали в командовании Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что ночью в воскресенье враг выпустил по Украине 22 ударных дрона типа Shahed (районы пусков: Ейск, Курск в РФ и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму).

В результате противовоздушного боя авиацией, мобильными огневыми группами и войсками радиоэлектронной борьбы было сбито 15 БПЛА в Сумской, Винницкой, Николаевской и Одесской областях.

Благодаря противодействию РЭБ еще пять вражеских беспилотников локационно потеряны – предварительно, без последствий.

Защитники неба ночью сбили 15 из 22 "Шахедов", еще несколько дронов "потерялись" благодаря РЭБ

Как сообщал OBOZ.UA, предыдущей ночью, 28 сентября, Россия запустила по Украине 77 средств воздушного нападения: две баллистические, две авиационные ракеты и 73 "Шахеда". Силы обороны сбили 69 дронов и две авиаракеты Х-59/69.

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