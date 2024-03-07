Минус 'Солнцепек', танк и БМП с десантом: в ВСУ показали, как поражают врага из САУ Dana, FPV-дронов и сбросов с БпЛА. Видео

Украинские военные атаковали технику и личный состав оккупантов из САУ "Дана", FPV-дронов и БпЛА. Была уничтожена вражеская пехота, ТОС-1А "Солнцепек", танк и БМП с десантом.

Об этом сообщил командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк. Видео атаки украинских военных было опубликовано в четверг, 7 марта.

"Уничтожена вражеская пехота, ТОС-1А "Солнцепек", танк, БМП с десантом", – доложил в подписи к видео Павлюк.

Техника оккупанта была ликвидирована военными 21 отдельной механизированной и 56 отдельной мотопехотной Мариупольской бригадами. На каком направлении это происходило, пока неизвестно.

Как писал OBOZ.UA, пограничники с побратимами из 23-й бригады НГУ "Хортица" на Запорожском направлении с помощью дронов-камикадзе уничтожили наблюдательный комплекс "Муром-М".

Также сообщалось, что в британской разведке заявили: среднесуточные потери РФ в Украине достигли рекорда с начала войны. В последний месяц зимы оккупационная армия теряла ежедневно около тысячи захватчиков.

Кроме того, в МО Британии констатировали, что за два года полномасштабной войны потери РФ превысили силы, брошенные во время вторжения в Украину.