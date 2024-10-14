Минус 'Тигр' и БТР: в Курской области ВСУ одним FPV-дроном сожгли две вражеские цели. Видео

Страна-агрессор продолжает терять на войне ценную технику и личный состав армии. В этот раз на территории противника, в Курской области, украинские бойцы одним FPV-дроном сожгли две вражеские цели.

Видео дня

Видео уничтожения российской техники показал волонтер и общественный деятель Сергей Стерненко. Как отмечается, при атаке ликвидирован бронеавтомобиль "Тигр" и БТР.

"Курская область, трасса смерти. Один дрон – 2 уничтоженные единицы техники. Россияне приехали на бронеавтомобиле (вероятно, "Тигр"), остановились на месте, где раньше застрял их БТР. Здесь Flying Skull СБС ударили вашим дроном", – говорится в сообщении

Отмечается, что сначала загорелся броневик, дальше огонь перекинулся на БТР, произошел взрыв, все сгорели.

Как сообщал OBOZ.UA, руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко призвал не воспринимать текущую ситуацию в Курской области как окончательную. По его словам, там проходят динамические бои и постоянные маневры, характерные для лесистой местности.

Напомним, что российские войска могли недавно отразить село Матвеевка восточнее Кореневого в Курской области РФ. Вероятно, 13 октября они продвинулись дальше к главному украинскому выступлению этого участка фронта.

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