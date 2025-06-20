Минус 1090 захватчиков и семь бронемашин: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки ликвидировали и ранили в боях около 1090 военнослужащих оккупационной армии России. Также уничтожили на фронте 211 единиц ее военной техники и вооружения.

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Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают 1 009 330захватчиков убитыми и ранеными. Данные по состоянию на 20 июня обновил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне воины отминусовали 46 артиллерийских систем (всего 29 374), семь боевых бронированных машин (22 860), три танка (10 954), одну РСЗО (1421) и одно средство ПВО (1188) захватчиков.

В небе защитники сбили 70 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 41 299). Кроме этого, сожгли 81 единицу автомобильной техники и автоцистерн (52 501), две – спецтехники (3920) врага.

С начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3369 крылатых ракет, 416 самолетов, 337 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, воины Сил обороны отбили мощный механизированный штурм на Константиновском направлении фронта. Во время боя защитники уничтожили 14 бронемашин, вывели из строя шесть единиц мототехники врага, ликвидировали и ранили около 50 оккупантов.

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