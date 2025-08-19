Минус 890 захватчиков и 66 артсистем: озвучены потери РФ за сутки

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отминусовали в боях около ? военнослужащих оккупационной армии РФ. Также уничтожили 400 единиц ее военной техники и вооружения, половина из которого – дроны.

Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле с начала полномасштабной войны, достигают 1 071 780 захватчиков убитыми и ранеными. Данные по состоянию на 19 августа озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Потери ВС РФ

Накануне защитники сбили 209 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 51 894).

На металлолом воины превратили 66 вражеских артиллерийских систем (всех 31 698), 123 единицы автомобильной техники и автоцистерн (59 060), одну – спецтехники (3943).

Всего с начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 23 148 боевых бронированных машин, 11 118 танков, 3558 крылатых ракет, 1470 РСЗО, 1208 средств ПВО, 422 самолета, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку.

Что предшествовало

За сутки 18 августа украинские воины отминусовали на фронте 324 единицы российского вооружения и военной техники. Во время боев ликвидировали и ранили около 940 военных преступников из рядов ВС РФ.

Представитель 30-го корпуса морской пехоты старший лейтенант Павел Дрогаль отметил, что российские террористы не остаются безнаказанными. На днях воины 30-го корпуса морской пехоты обнаружили очередной экипаж БПЛА оккупантов, который маскировался под гражданских. Благодаря умелым действиям наших пилотов из 34-й отдельной бригады береговой обороны вражеский расчет был уничтожен.

Как сообщал OBOZ.UA, в российской армии уменьшаются потери танков в войне против Украины, поскольку оккупанты продолжают снижать приоритетность механизированных атак по всей линии фронта. Это свидетельствует о том, что командование ВС РФ осознает невозможность защитить технику от ударов украинских беспилотников на передовой и в тылу.

