Минус живая сила и БК врага: десантники показали успешное применение ударных БПЛА. Видео

Бойцы 81-й бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ успешно уничтожают российских оккупантов на поле боя. Против врага на одном из направлений защитники Украины применяют ударные БПЛА.

Видео дня

Соответствующее видео было опубликовано в Telegram-канале ДШВ ВСУ. На кадрах видно уничтожение десантниками живой силы, техники и боекомплекта противника (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Напомним: командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский показал, как украинские воины уничтожили вражеский комплекс "Бук", прикрывавший российские войска на одном из направлений фронта. Всего через пять минут после обнаружения в воздух взлетели транспортно-заряжающая машина и радиолокационная станция. Теперь в районе, прикрывавшем уничтоженный комплекс, украинские артиллеристы смогут еще эффективнее уничтожать вражеские склады, пехоту и технику.

Со своей стороны командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский сообщил, что на Таврическом направлении украинские бойцы продолжают выбивать врага и продвигаются вперед. Накануне они ликвидировали или ранили более двух рот захватчиков и уничтожили 20 единиц техники и вооружений россиян и два состава боеприпасов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– в Генеральном штабе ВСУ показали эффектное уничтожение российских оккупантов артиллерией. Один из вражеских военных спокойно слонялся по украинской посадке, пока не дождался пламенного "подарка" от наших бойцов;

– украинские морпехи за минувшие сутки уничтожили грузовик и 49 квадрокоптеров врага. Также воины Военно-морских сил ВСУ ликвидировали 9 оккупантов.

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