'Ты забыл от нас подарок!' Генштаб показал филигранное уничтожение врага артиллерией

В Генеральном штабе ВСУ показали эффектное уничтожение российских оккупантов артиллерией. В частности, один из вражеских военных спокойно слонялся по украинской посадке, пока дождался пламенного "подарка" от наших бойцов.

Видео дня

В мгновение ока все вокруг начало взрываться и дымить. Соответствующее видео опубликовали в Telegram Генштаба ВСУ (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

Артиллерия 31 отдельной механизированной бригады не оставила врагу шансов на выживание.

"Ты куда собрался? Подожди... Ты забыл от нас "подарок"", – иронически прокомментировали видео бойцы, якобы обращаясь к вражескому солдату.

Напомним: также воины Сил обороны уничтожили группу оккупантов, скрывавшуюся в блиндаже где-то на линии Соледар – Северск. Обстрел базирования врага стал своеобразной "кинолентой" о последнем времени жизни россиян на украинской земле. Российских солдат "демилитаризовали" бойцы из боевой группы К-2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ.

Кроме того, в ВМС сообщили, что украинские морпехи за минувшие сутки уничтожили 1 грузовик и 49 квадрокоптеров врага. Также воины Военно-морских сил ВСУ ликвидировали 9 оккупантов.

Всего за сутки 29 июля Силы обороны Украины ликвидировали 480 оккупантов и уничтожили 68 единиц различной техники и вооружения врага, сообщили в Генштабе ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– бойцы ВСУ активно применяют дроны-камикадзе для нанесения ударов по враждебным целям. С помощью одного из FPV-дронов наши защитники уничтожили автомобиль российских оккупантов;

– 19 июля защитники юга Украины уничтожили российский разведывательный БПЛА "Мерлин-ВР". Вражескую "птичку" приземлили в Николаевской области.