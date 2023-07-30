Последний час жизни оккупантов: ВСУ показали, как уничтожили блиндаж врага. Видео

Воины Сил обороны уничтожили группу оккупантов, которая пряталась в блиндаже где-то на линии Соледар – Северск. Обстрел базирования врага стал своеобразной "кинолентой" о последнем часе жизни на украинской земле тех, кто пришедших на нее с оружием и злыми намерениями.

Видео дня

Российских солдат "демилитаризовали" бойцы из боевой группы К-2 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ. Видео опубликовано на ее Facebook-странице (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Разобрали блиндаж. Час из жизни оккупантов. Батальон К-2. Соледар – Северск", – говорится в подписи к кадрам.

Отмечается, что защитники забросали траншею, где прятались российские солдаты, артиллерийскими снарядами калибра 155-мм и обстреляли из автоматического гранатомета Mk 19.

Рядом и внутри окопа постоянно взрывалась "бавовна", каждый раз забирая на тот свет кого-то из захватчиков. Также досталось танку оккупантов, который нависал над траншеей вблизи блиндажа.

Двое российских захватчиков с соседних позиций под обстрелами решились прибежать на помощь товарищам, но спасать там уже было некого. От блиндажа оккупантов не осталось ничего живого.

По словам военных, уничтоженная позиция врага размещалась напротив нашего "Гранита", видео обороны которого батальон К2 демонстрировал ранее.

"Не даем расслабляться россиянам, они роют себе ямы – мы их засыпаем. Слава Украине!" – заявили бойцы ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, воины ВСУ активно применяют дроны-камикадзе для нанесения ударов по вражеским целям. С помощью одного из FPV-дронов наши защитники уничтожили автомобиль окупантов, показав это на видео.

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