Украинские морпехи за сутки уничтожили 49 вражеских квадрокоптеров и живую силу оккупанта

Украинские морпехи за минувшие сутки уничтожили 1 грузовик и 49 квадрокоптеров врага. Также воины Военно-морских сил ВСУ ликвидировали 9 оккупантов.

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Об этом 30 июля сообщила пресс-служба ВМС. В ведомстве отметили, что окончательные потери захватчиков уточняются.

"Военнослужащие воинских частей и подразделений Военно-морских сил Вооруженных сил Украины, входящие в состав группировок, продолжали выполнять задачи по отражению полномасштабной вооруженной агрессии РФ", – говорится в сообщении.

Отметим, в целом за сутки 29 июля Силы обороны Украины ликвидировали 480 оккупантов и уничтожили 68 единиц различной техники и вооружения врага.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– На Николаевщине ВСУ уничтожили российский разведывательный беспилотник "Мерлин-ВР".

– В ВСУ показали, как FPV-дрон уничтожил автомобиль захватчиков. Особенность этих БПЛА в том, что они передают картинку в режиме реального времени, что позволяет корректировать направление движения беспилотника.

– Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, украинские защитники продолжили продвижение на юге в сторону Мелитополя и Бердянска и нанесли сокрушительные удары по скоплениям живой силы противника.

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