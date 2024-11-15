Мир в Украине должен быть справедливым и на основе Устава ООН – Великобритания в ОБСЕ

Завершение войны в Украине должно быть справедливым и основанным на Уставе ООН – это означает восстановление территориальной целостности страны. Россия может окончить войну прямо сейчас, однако продолжает ее, обращаясь за помощью к КНДР и Ирану и ежедневно атакуя гражданское население Украины.

Видео дня

Об этом сказал постоянный представитель Великобритании при ОБСЕ Нил Голланд на заседании Постоянного совета организации в Вене 13 ноября. Он отметил, что Лондон подтверждает приверженность независимости и территориальной целостности Украины и будет настаивать на справедливом и устойчивом мире в соответствии с Уставом ООН, передает Укринформ.

"Мы будем продолжать привлекать Россию к ответственности и настаивать на справедливом и устойчивом мире, уважающем Устав ООН и Хельсинкский заключительный акт", – заявил он.

Дипломат подчеркнул, что войска России уже 995 дней обстреливают школы, больницы и жилые дома по всей Украине. Только за прошлую неделю в результате обстрелов погибло 14 украинцев и 88 получили ранения. А с начала полномасштабного вторжения жертвами атак российских оккупантов стали тысячи мирных жителей.

"Настоящий масштаб разрушений трудно оценить количественно, но такие города, как Мариуполь, Буча и Харьков, несут на себе шрамы террористической кампании, направленной на дестабилизацию Украины", – сказал Голланд.

Атаки Кремля на гражданское население, систематическое применение пыток, принудительные депортации и использование энергетических ресурсов в военных целях демонстрируют полное пренебрежение человеческой жизнью.

Британский дипломат также добавил, что России даже обратилась за военной помощью к Ирану и КНДР. Развертывание тысяч северокорейских военнослужащих в РФ – опасный и опрометчивый шаг, который еще более дестабилизирует европейскую безопасность и усиливает напряженность в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщал OBOZ.UA, представитель Украины в ОБСЕ заявила, что для того чтобы наша страна победила в войне с Россией и приблизила справедливый мир, партнеры должны усилить ее обороноспособность. Это предусмотрено Планом победы, представленным Владимиром Зеленским.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!