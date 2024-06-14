МКС расследует кибератаки России против Украины как возможные военные преступления – Reuters

Прокуроры Международного уголовного суда расследуют как вероятные военные преступления кибератаки России на украинскую гражданскую инфраструктуру, совершенные после полномасштабного вторжения. Это теоретически может привести к выдаче ордеров на арест обвиняемых.

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Об этом пишет Reuters, ссылаясь на источники, знакомые с делом. О том, что атаки в киберпространстве расследуются прокурорами Гаагского суда, сообщили агентству четыре информированных собеседника.

По словам одного из них, расследование касается кибератак России на инфраструктуру, которые ставили под угрозу человеческую жизнь, в частности, нарушали работу электро- и водоснабжения, соединение с аварийными службами или сервисами, извещавшими о воздушной тревоге.

Так, рассматриваются не менее четырех больших атак на энергетическую инфраструктуру. Прокуроры МКС работают вместе с украинскими командами по их расследованию.

В частности, речь идет и о кибератаке на оператора связи "Киевстар" в конце 2023 года.

Среди подозреваемых – группа российских хакеров SandWorm, которая, по мнению украинских чиновников и киберэкспертов, связана с российской военной разведкой.

Как уточняет издание, по итогам расследований МКС может выдать ордера на арест, если будет собрано достаточное количество доказательств.

Как сообщал OBOZ.UA, СБУ идентифицировала хакеров российского ГРУ, атаковавших оператора мобильной связи "Киевстар". Атака была осуществлена группой SandWorm, являющейся частью российского разведывательного управления. Материалы этого расследования переданы в Международный уголовный суд в Гааге.

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