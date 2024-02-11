'Мне просто жить было негде!' Российский пленный рассказал о мотивации идти на войну в Украине

Военнослужащий оккупационной армии России, попав в плен, выдал интересную версию того, почему он пошел на войну против Украины. По его словам, в его родной РФ ему якобы негде было жить.

Видео признаний захватчика появилось в официальном Telegram-канале уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Он отметил, что именно с такой "мотивацией" россияне идут воевать и убивать украинцев.

На кадрах видно, что в отличие от многих людей, которых он и его товарищи лишили жизни, ему самому удалось отделаться только ранением. Захватчик лежит в карете скорой и очевидно, что после получения помощи он отправится в колонию, где будет иметь крышу над головой, что поесть и шанс снова отправиться в РФ.

В общении с представителем координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными россиянин заявил, что добровольно подписал контракт с ВС РФ.

"Мне просто жить негде было", – ответил он на вопрос, какова была его мотивация идти воевать.

В комментарии к этому видео Лубинец подчеркнул, что на сегодня уже 718 дней российские военные безжалостно и цинично уничтожают народ Украины, унося жизнь детей, женщин и мужчин.

"Должны сделать все, чтобы государство-террорист понесло ответственность за каждое совершенное преступление. За каждую жизнь, которую отобрали российские солдаты. Зло должно быть наказано!" – сказал омбудсман.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы ССО во время взятия господствующей высоты на одном из направлений фронта захватили в плен россиянина. Он заявил, что на войну против Украины приехал "за свободой" и чтобы пробраться в Польшу, где "жил прадед".

Под Авдеевкой задержали российского оккупанта, разгуливавшего по улице, когда полицейские "Белые ангелы" и военные ВСУ проводили эвакуационный рейс. Захватчиком оказался осужденный россиянин из Татарстана, который попал в подразделение "Шторм-Z", взял позывной "Мелкий" и должен был забирать с поля боя тела своих товарищей.

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