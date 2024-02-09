Под Авдеевкой полицейские и военные, эвакуируя мирных жителей, задержали заблудившегося оккупанта. Видео

Под Авдеевкой был задержан российский захватчик. Мужчина передвигался по улицам города в русской военной форме.

Об этом сообщает МВД Украины в Telegram. Отмечается, что правоохранители проводили рейс для эвакуации раненого. На улице они увидели мужчину в русской форме и задержали его.

Как предварительно установлено, оккупант с позывным "Мелкий" родом из Татарстана. В России мужчина был осужден за причинение тяжких телесных повреждений и после обещания амнистии согласился поехать в Украину для участия в боевых действиях в подразделении "Шторм-Z". Оккупант получил задание забрать с поля боя своих раненых, однако попал под огонь ВСУ, был контужен, после чего потерял ориентацию и заблудился.

Кафиру была оказана медицинская помощь. Полицейские доставили пленника в общую группу Нацполиции и СБУ, которая занимается расследованием военных преступлений Российской Федерации.

Как сообщал OBOZ.UA, Российские захватчики заходят на окраины Авдеевки Донецкой области, заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш. Однако город находится под контролем Сил обороны Украины, Авдеевка продолжает сопротивление.

6 февраля ВС РФ атаковали в Авдеевке авто волонтера из Запорожья Владислава Маховского, приехавшего в город, чтобы эвакуировать жителей. Муж получил ранение в ногу, а его машину россияне добили вторым ударом FPV-дрона. Она полностью сгорела.

8 февраля спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой заявил, что в Авдеевке сражения с российскими оккупационными войсками ведутся не только в частном секторе на севере города, но и в пределах городской застройки.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!