'Много крови потерял': жена мужчины, который попал в реанимацию из-за удара РФ по Кривому Рогу, рассказала об атаке. Видео

8 января российская оккупационная армия атаковала Кривой Рог двумя баллистическими ракетами типа "Искандер". В результате удара, который пришелся по многоэтажным жилым домам, известно о большом количестве пострадавших и одной жертве.

В частности, муж Валентины, с ранением, находится в больнице. Женщина в комментарии "Суспильному" рассказала, что ей пришлось пережить в те минуты.

Взрыв застал врасплох

По ее словам, во время российского удара она вместе с мужем была дома. Взрыв произошел сразу после объявления воздушной тревоги.

"Дома были, спали. Не успела, только сирена, я встала – и как бухнуло, и все за секунду. Я слышу крик, а оно летит и летит... Он в реанимации, в искусственной коме", – эмоционально рассказала Валентина.

Она добавила, после ранения мужчина был в сознании, однако потерял много крови. На помощь пришел сосед, который оказал первую помощь и наложил жгут, после этого пострадавшего повезли в медицинское учреждение.

По словам женщины, вся их квартира буквально была усеяна железными обломками.

Что предшествовало

Захватчики 8 января нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Атака была направлена по многоквартирным жилым домам города. В результате обстрела есть жертва и много раненых, среди них дети и пенсионеры. Также известно о повреждении 29 многоквартирных домов, 21 автомобиля и административного здания.

Как писал OBOZ.UA, вечером 8 января Российская Федерация начала массированную атаку Киева и Киевской области. В ночь на 9 января появилась информация, что в столице есть погибшие и пострадавшие, последствия вражеских ударов фиксируются в нескольких районах города.

