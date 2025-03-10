'Много вопросов': Гетьман оценил, могут ли в России объявить всеобщую мобилизацию

Тема всеобщей мобилизации в России не нова, и вопрос ее объявления хотя бы в частичном виде стоит достаточно давно. Однако это является весомым политическим шагом для диктатора Владимира Путина, на который он, вероятно, не пойдет.

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Такое мнение в интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман. Он добавил, что к тому же столь большую армию нужно обеспечить немалым количеством вооружения, которого пока у России нет.

"Разговоры о том, что надо объявить хотя бы частичную мобилизацию на России, продолжаются уже не первый месяц, если даже не первый год. Потому что им не хватает сил и средств, особенно живой силы, чтобы вести войну тем способом, к которому они привыкли – с помощью "мясных штурмов". Но это был бы очень серьезный политический шаг для Путина, и я не уверен, что он на него пойдет", – подчеркнул Гетьман.

Он добавил, что ответные действия могут вызвать определенную реакцию внутри РФ. Существует большая вероятность создания определенных общественных организаций или движений, которые могли бы играть важную политическую роль в жизни РФ, что неприемлемо для Кремля.

"А в России это крайне недопустимо, потому что даже за единичный пикет с плакатом "Я за мир" или "Нет войне" человека арестовывают. Поэтому Путин вряд ли согласится на это, разве что уже не будет другого выхода", – сказал майор запаса ВСУ.

Гетьман отметил, что мобилизация в стране-агрессоре была объявлена еще в начале "специальной военной операции" и она официально не прекращалась. В то же время в случае увеличения армии РФ на два миллиона человек ее было бы очень трудно перебить, также возникает вопрос об их вооружении.

"Есть штатное расписание формирования подразделений, пехотных, десантных, танковых и т.д. В нем прописано, какое обеспечение должно быть. Например, мотострелковый батальон должен иметь определенное количество артсистем, минометов, танков. Если набрать в российскую армию большое количество людей, они не будут обеспечены согласно их штатным расписаниям. Автоматы Калашникова у них, наверное, есть, а остального нет", – констатировал эксперт.

При такой ситуации каждый день потери россиян будут составлять несколько тысяч человек.

"В таком случае они будут просто класть людей пачками, тогда у нас среднесуточные потери россиян будут уже не 1250, а 10 тысяч. Поэтому здесь много вопросов и простых решений не существует", – резюмировал Гетьман.

Как сообщал OBOZ.UA, по мнению Алексея Гетьмана, и для Украины, и для России выгодно прекращение боевых действий, к этому стремится и президент США Дональд Трамп. Украина могла бы использовать перемирие для решения неотложных задач, в частности для обмена пленными, а РФ – чтобы справиться с критическим исчерпанием ресурсов.

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