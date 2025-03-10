Украине, России и Трампу выгодно окончание войны. Почему этого не происходит? Майор Гетьман объяснил парадокс

Объективно и для Украины, и для России выгодно прекращение боевых действий. К этому стремится и президент США Дональд Трамп. Украина могла бы использовать перемирие для решения насущных задач, в частности для обмена пленными, страна-оккупант – справиться с критическим исчерпанием ресурсов. Хотя окончательное окончание войны Кремль пока не планирует, ведь он еще далёк от достижения конечной цели – уничтожение Украины.

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Как только российская оккупационная армия прекратит огонь, Силы обороны также перейдут в режим тишины. Но путинская Россия, невзирая на свои объективные интересы, не готова пойти на этот шаг. И в этом парадокс. Противник не может существенно увеличить численность армии, например, набрать еще два миллиона солдат, потому что возникнут колоссальные проблемы с их обеспечением. Если на поле боя появятся эти воины, вооруженные только Калашниковыми, потери вражеской армии возрастут в разы.

Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман.

– Генерал Бен Ходжес заявил, что сомневается в завершении войны в Украине в ближайшие месяцы. Он отметил, что после избрания Трампа у многих возникло ошибочное ожидание, что войну можно прекратить быстро. В то же время, он не исключает определенного "масштабного прорыва", который может способствовать быстрому прекращению боевых действий. Какова ваша точка зрения? Есть ли вероятность того, что война закончится через несколько месяцев?

– Я думаю, что генерал Ходжес прав. Можно также вспомнить высказывание нашего президента, сказанное несколько дней назад, о том, что война быстро не закончится. Для того чтобы это произошло, нужно, чтобы Россия прекратила боевые действия.

Если россияне прекратят огонь, мы в ответ также прекратим огонь. Пусть это будет не мир, а временное перемирие, за это время можно решить многие вопросы с пленными и т.д. Мы готовы к этому, но Россия к этому не готова. Поэтому все эти разговоры о скором прекращении выглядят наивными.

Заявления Трампа о скором окончании войны были красивыми словами, связанными с предвыборной агитацией, но к реальности они имеют очень слабое отношение. Можно по-разному относиться к 47-му президенту США, но есть вещи, которые вызывают удивление. Как остановить войну, если на нас напала Россия и она не хочет останавливаться?

– Вы знаете, что уже достаточно давно экономисты предвещают России колоссальные экономические проблемы летом этого года. Поскольку экономика завязана на войну, агрессор будет вынужден по крайней мере приостановить бобовые действия, потому что просто нечем будет платить солдатам. Предполагаете ли вы, что, учитывая эти обстоятельства, Россия может быть заинтересована в прекращении военных действий?

– Конечно, речь не идет об окончании войны, потому что российские планы по уничтожению нашей страны не изменились. Но, как ни странно, приостановка боевых действий больше в пользу России, чем нам. Потому что идет война на истощение. Мы также истощаемся, и финансово, и с военной точки зрения, мы тоже несем потери, но у нас все-таки была поддержка США, сейчас есть поддержка европейских стран, следовательно, у нас есть хоть какой-то тыл. А у россиян этого нет. Они могут рассчитывать только на собственные ресурсы, и эти ресурсы могут иссякнуть летом или до конца этого года – это прогнозировалось еще осенью прошлого года.

Следовательно, ситуация очень неоднозначна. Мы стремимся остановить войну, Трамп тоже, и даже россияне в этом заинтересованы, и казалось бы, по крайней мере, перемирие должно наступить, потому что все в этом заинтересованы. Однако этого не происходит. Парадокс. Судя по происходящему на линии фронта такая остановка маловероятна.

– Недавно командир чеченского спецназа "Ахмат" Алаудинов заявил, что в России нужно провести всеобщую мобилизацию, чтобы собрать 2-миллионную армию. Может ли такой же план иметь и сам Путин? Было ли это целесообразно?

– Подобные заявления – это не новость. Разговоры о том, что нужно объявить хотя бы частичную мобилизацию в России, идут уже не первый месяц, если даже не первый год. Потому что им не хватает сил и средств, особенно живой силы, чтобы вести войну таким способом, к которому они привыкли – с помощью "мясных штурмов", не считая людей.

Но это был бы очень серьезный политический шаг для Путина, и я не уверен, что он пойдет на него. Это может вызвать определенную реакцию внутри РФ. Могут быть созданы определенные общественные организации или гражданские движения, как это было во время Чеченской войны – Комитет солдатских матерей. И тогда они начали играть огромную политическую роль в жизни РФ. А в России это крайне недопустимо, потому что даже за одиночный пикет с плакатом "Я за мир" или "Нет войне" человека арестовывают. Поэтому Путин вряд ли на это согласится, разве что не будет другого выхода.

Но давайте не забывать, что в России была объявлена мобилизация еще в начале "специальной военной операции", и она официально не прекращалась.

Если бы действительно российская армия усилилась еще на два миллиона человек, ее было бы очень трудно перебить. Но вопрос, чем они будут вооружены? Есть штатное расписание формирования подразделений, пехотных, десантных, танковых и т.п. В нем прописано, какое обеспечение должно быть. Например, мотострелковый батальон должен обладать определенным количеством артсистем, минометов, танков. Если набрать в российскую армию множество людей, они не будут обеспечены согласно их же штатному расписанию. Автоматы Калашникова у них, наверное, есть, а всего остального нет.

В таком случае, они просто будут класть людей пачками, тогда у нас среднесуточные потери россиян будут уже не 1250, а 10 тысяч. Поэтому здесь много вопросов и простых решений не существует.