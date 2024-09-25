'Многое зависит от навыков рекрута': Казарин объяснил, как повлияет на армию запрет на мобилизацию мужчин возрастом 50-60 лет. Видео

Командование Сухопутных войск ВСУ выдало директиву, предусматривающую запрет на мобилизацию мужчин возрастом 50-60 лет – их теперь будут забирать только по отдельному мобилизационному распоряжению. Сейчас же военнослужащие этого возраста занимают совершенно разные должности – от деловодов до командиров, которые непосредственно находятс на передовой со своими подчиненными.

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Об этом в выпуске OBOZ.Talk сказал журналист и военнослужащий Павел Казарин. По его словам, все решается индивидуально и зависит от особенностей подразделения, навыков новоприбывшего рекрута – того, что он умеет, что он готов делать и что может предложить подразделению, к которому он присоединяется.

"В принципе, если смотреть с такого условного helicopter view сверху на эту ситуацию, то, наверное, она права. Потому что люди в возрасте от 50 или 55, они имеют определенные ограничения физического характера и во время полномасштабной войны они могут иногда некоторые подразделения отягощать. Но, опять же, если это речь идет о каком-то профессиональном специалисте, то он будет очень полезным", – считает Казарин.

При этом даже с новой директивой путь для таких специалистов в армию не будет закрыт, просто все будет решаться в более индивидуальном порядке.

Казарин добавил, что главной особенностью украинской армии есть то, что это армия взрослых людей. Ранее СМИ сообщали, что средний возраст бойцов ВСУ превышает 40 лет. С возрастом, говорит военный, действительно накапливаются проблемы со здоровьем.

"То есть если даже вы отдадите в армию 30-летнего парня, то, скажем, за определенный промежуток времени у него могут начаться проблемы с суставами, со спиной. А люди 50+, они с такими проблемами уже в Вооруженные силы приходят. И иногда, если речь идет об очень профессиональных специалистах, которые будут работать с учетом, или с настройками, или за компьютером и так далее, то иногда люди в возрасте могут становиться не решением проблемы, а непосредственно проблемами. И я скорее связываю решение (директиву Сухопутных войск – Ред.) именно с этим фактором", – сказал военнослужащий.

Как сообщал OBOZ.UA, в ряды Сил обороны Украины через рекрутинговые центры ежемесячно присоединяется в среднем 6,5 тысяч добровольцев. Всего по Украине уже открыто 38 центров рекрутинга.

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