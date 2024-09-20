Мобилизация продолжается: сколько добровольцев присоединяется к рядам ВСУ ежемесячно

В ряды Сил обороны Украины через рекрутинговые центры ежемесячно присоединяется в среднем 6,5 тысячи добровольцев. Всего по Украине уже открыто 38 центров рекрутинга.

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Об этом рассказал представитель Министерства обороны по рекрутингу Алексей Бежевец на открытии еще одного такого центра в городе Черкассы в пятницу, 20 сентября, сообщили на сайте ведомства. По его словам, более 17 тысяч украинцев обратились в рекрутинговые центры и получили профессиональную консультацию.

Бежевец отметил, что показатели рекрутинга в Cилы обороны каждый месяц растут.

"В среднем ежемесячно по стране рекрутируется 6,5 тысячи добровольцев. Именно люди являются основой Сил обороны, и Центр предоставляет возможность встать в их ряды. Наши рекрутеры готовы предоставлять консультации и помогать каждому найти свое место в армии", – заявил представитель Минобороны.

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко со своей стороны отметил, что Центр рекрутинга украинской армии создан в городе для привлечения к Силам обороны мотивированных, патриотически настроенных граждан.

Он подчеркнул, что в Центре и вокруг него не будут раздавать повестки – это прямо запрещено нормативными документами. Для граждан доступно более 10 тысяч вакансий, включая поваров, ремонтников, юристов, операторов БПЛА, медиков и других.

Рекрутироваться можно ко всем Силам обороны, включая ВСУ, Национальную Гвардию Украины, Службу безопасности Украины, Государственную пограничную службу Украины и другие.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские власти выпустили директиву, которая запрещает мобилизацию мужчин до 25 лет, имеющих ограничения по состоянию здоровья. Не исключено, что со временем будут рассмотрены и вопросы таких граждан, которых уже отправили на военную службу.

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