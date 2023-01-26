''Мобиков'' не жалели: Россия потеряла в боях за Соледар столько же солдат, сколько в двух чеченских войнах

Россия в боях за Соледар потеряла столько же людей, сколько в двух войнах в Чечне. Ожесточенная битва за город продолжается.

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Об этом 26 января рассказал спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины полковник Сергей Череватый в эфире национального телемарафона. По его словам, украинские защитники вышли из Соледара организовано и заняли новые, заранее подготовленные позиции.

Отвод войск проходил скрыто, без паники, окружения и массовой сдачи в плен.

"Там продолжаются ожесточенные бои, в районе Соледара за сутки было 85 обстрелов и 8 боевых столкновений", – сообщил офицер.

Череватый добавил, что сейчас на Бахмутском направлении бои идут в районе Верхнекаменского, Спорного, Раздоловки, Благодатного, Бахмута и Клещиевки. За сутки было 199 обстрелов, однако ВСУ держат удар.

"В районе Соледара россияне потеряли столько же, сколько в двух чеченских войнах. Мобилизованные остались последним ресурсом, благодаря которому они поддерживают хоть какой-то наступательный темп", – объяснил полковник.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 января в ВСУ официально заявили об отводе войск из Соледара. Ранее в сеть попало видео, судя по которому от города ничего не осталось.

Напомним, в начале года войска РФ сосредоточили свои усилия на штурме Соледара. В качестве пушечного мяса туда были брошены мобилизованные, а также подразделения ЧВК "Вагнер".