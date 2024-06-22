Мобилизация или экономическое бронирование? Военный эксперт объяснил, почему должны происходить оба процесса

Вопросы мобилизации и экономического бронирования взаимосвязаны. В условиях войны человеческий потенциал в равной степени важен как на фронте, так и на предприятиях.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал директор военных программ Центра Разумкова, военный эксперт Николай Сунгуровский. "Мы нуждаемся не только в вооружениях, но и в людях", – отметил он.

Эксперт обратил внимание на проблему мобилизации и экономического бронирования. "Эти вопросы очень связаны между собой, это переменные одного уравнения. Ведь, если посыпется фронт, не будет оснований говорить о каком-либо развитии экономики, а если посыпется экономика, это негативно повлияет на фронт", – заявил Сунгуровский.

По его убеждению, "в этих вопросах нужно соблюдать системный баланс". В частности, необходимо найти "оптимальный компромисс между мобилизацией и бронированием".

"Это очень сложный вопрос, который имеет как экономический, так и психологический аспект, поскольку это влияет на настроения общества, на ту же социальную устойчивость", – признал эксперт.

Читайте также полную версию интервью с Николаем Сунгуровским: "Никаких пауз на фронте: у ВСУ есть шанс начать наступление".

Как писал OBOZ.UA, физическое лицо-предприниматель (ФОП) не может получить бронь и забронировать своих работников. Отсрочка может быть возможна в редких случаях. В Верховной Раде рассматривают экономический вариант бронирования.