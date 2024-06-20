Может ли ФЛП получить бронь от мобилизации и какие нюансы следует знать: разъяснение

При общей мобилизации физическое лицо-предприниматель (ФЛП) не может получить бронь. Также такое лицо не может забронировать своих работников.

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В то же время ФЛП может иметь шанс на отсрочку в отдельных случаях, кроме того, в Верховной Раде рассматривают экономический вариант бронирования. Детальнее об этом читайте в материале OBOZ.UA.

Могут ли ФОП мобилизовать в армию в 2024 году

Согласно постановлению Кабинета министров № 650 от 5 июня 2024 года, ФЛП не может получить бронь или забронировать своих работников, поскольку не содержится в перечне тех, кто может бронировать военнообязанных.

Единственная возможность для ФОТ получить отсрочку – выполнять оборонные заказы или заказы для органов местной власти, военных администраций, необходимых для непосредственного обеспечения обороноспособности страны.

Однако такие ФЛП должны иметь договоры с государственными заказчиками и подтверждение их выполнения.

Кроме того, уже несколько месяцев народные депутаты рассматривают экономический вариант бронирования для ФЛП, то есть внесение ежемесячного платежа за бронирование от мобилизации. Планируется, что ставка за бронь будет составлять от 6 тыс. до 50 тыс. грн. Об этом говорится в законопроекте 11331-1 от 17 июня 2024 года.

Уплатят ли ФЛП налоги после мобилизации

При мобилизации налоги и сборы самозанятым ФЛП не начисляются. То есть, мобилизованные физические лица-предприниматели и лица, ведущие независимую профессиональную деятельность, освобождены от начисления и уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и единого налога, а также от представления отчетности.

Также мобилизованные ФЛПы освобождаются от уплаты Единого социального взноса (ЕСВ) за себя, о чем говорится в пункте 25 подраздела 10 раздела ХХ Налогового кодекса Украины.

Для этого в налоговую по месту регистрации необходимо подать заявление и копию военного билета (или другого документа) из ТЦК, где указаны данные о мобилизации. Это следует сделать либо сразу после мобилизации, либо в течение десяти дней после демобилизации (окончание лечения или реабилитации).

Могут ли мобилизованные ФЛП продолжить работу

Если мобилизованный ФЛП продолжает деятельность и имеет наемных работников, на время мобилизации он может уполномочить другое лицо выплачивать заработную плату работникам, рассказал адвокат Gracers Сергей Савинский.

Также на уполномоченное лицо возлагается обязанность начислять и удерживать по зарплате или другим доходам работников НДФЛ, военный сбор и ЕСВ.

В то же время, обязанность уплатить эти налоги остается за самим ФЛП. Сделать это следует в течение 180 календарных дней после демобилизации.

При этом мобилизованные ФЛП имеют право разорвать трудовые отношения с работниками по собственной инициативе.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине с 18 мая действует новый закон о мобилизации. Мужчины 18-60 лет до 16 июля должны обновить военно-учетные данные.

Сделать это можно лично в ЦНАП, ТЦК и СП или через электронный кабинет в приложении "Резерв+".

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