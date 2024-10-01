'Мобилизация пошла на убыль': в Раде призвали к радикальным мерам

Уровень мобилизации в Украине сейчас снизился. Поэтому нужно принимать "радикальные" меры, в том числе и снижать призывной возраст.

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Такое мнение высказал народный депутат и секретарь комитета Верховной Рады по нацбезопасности, обороне и разведке Роман Костенко в интервью NV. Он подчеркнул, что это очень серьезный вопрос и "спускать на тормоза" мобилизацию нельзя.

По словам Костенко, "нужно не бояться" говорить об ухудшении мобилизации и принимать меры, которые "могут для кого-то звучать радикально, кардинально".

Нардеп убежден, что президент Владимир Зеленский как верховный главнокомандующий и министр обороны Рустем Умеров должны брать на себя ответственность по мобилизации и использовать "разные методы" для ее осуществления.

Такими методами, по его мнению, являются повышение мотивации различных категорий населения для службы на контракте, а также снижение призывного возраста.

Если такие меры не принимать, то скоро мобилизация "уйдет в минус", считает депутат.

"Вот на это надо обратить внимание – набор людей, правильных, не просто всех подряд. Самая большая проблема – мы набираем всех подряд, у нас большая армия, а на поле боя никого нет, потому что набираем ограниченно подходящих", – подчеркнул Костенко.

Отметим, что всего месяц назад президент Украины Владимир Зеленский уверял, что мобилизация в стране увеличилась, и в испытывающих нехватку личного состава бригадах украинской армии вскоре будет пополнение.

А издание New York Times писало, что в Украине после вступления в силу нового закона о мобилизации ежемесячно в армию якобы набирают до 30 тысяч человек, хотя подтвердить такую статистику журналистам не удалось. Темпы примерно соответствуют мобилизации в России.

Как сообщал OBOZ.UA, в Министерстве обороны Украины подтвердили, что темпы мобилизации выросли. В ведомстве считают, что острой потребности в снижении мобилизационного возраста нет.

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