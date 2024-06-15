Мобилизация в Украине: может ли мужчина поступить в университет с приписным

Во время военного положения и всеобщей мобилизации все граждане Украины мужского пола при поступлении в высшее учебное заведение обязаны соблюдать правила воинского учета. В частности, абитуриентам необходимо будет предоставить военный билет.

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Однако если возраст человека меньше 25 лет, он вправе вместо военного билета предоставить приписное удостоверение. Об этом заявил адвокат Дмитрий Дончак.

По его словам, согласно пункту 4 Письма Министерства образования и науки № 1/10331-23, приемные комиссии в вузах должны обращать внимание на возраст абитуриентов, которые предоставляют удостоверение о приписке к призывному участку. Граждане, которым на день начала вступительной кампании исполнилось 25 лет, и они являются военнообязанными, должны предоставлять военный билет или удостоверение военнообязанного.

При этом ведомство акцентирует внимание на возрасте поступающих именно на день начала вступительной кампании, а не на день подачи документов в вузы. Однако адвокат подчеркнул, что это прошлогоднее письмо министерства образования, и совершенно непонятно, каким будет письмо-разъяснение в этом году.

Поэтому адвокат рекомендует руководствоваться не письмом министерства, а профильным законодательством, в том числе приказом Минобразования от 06.03.2024 г. №266 "Об утверждении Порядка приема на обучение для получения высшего образования в 2024 году".

Согласно этому документу, выполнение требований к зачислению предусматривает представление поступающим военно-учетного документа: у военнообязанных и резервистов – военный билет или временное удостоверение военнообязанного, а у призывников – удостоверение о приписке к призывному участку.

Напомним, после 16 июля в ходе мобилизации повестки в Украине смогут отправлять по обычной почте. Отправлять повестки в приложения "Дія" и "Резерв+", как анонсировалось ранее, не будут, хотя "этот вопрос еще рассматривается".

Ранее сообшалост, что представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют права задерживать людей, если они не находятся в розыске. Такое право сохраняется только у работников Национальной полиции, поэтому законом допускается задержание только совместно с правоохранителями.

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