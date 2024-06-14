Повестки в Украине будут отправлять по почте: в Минобороны назвали дату и объяснили алгоритм

После 16 июля в ходе мобилизации повестки в Украине смогут отправлять по обычной почте. Отправлять повестки в приложения "Дія" и "Резерв+", как анонсировалось ранее, не будут, хотя "этот вопрос еще рассматривается".

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Об этом в украинском телеэфире сообщил спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин. Он отметил, что рассылать повестки в электронной форме пока "нет технической возможности".

"Почтой заказным письмом, действительно, будут отправляться повестки после 16 июля. Повестка считается врученной, если человек подписался лично – тогда да", – сказал представитель Минобороны.

Но в любом случае, отметил Лазуткин, повестка считается врученной или доставленной адресату только при условии подписи под документом.

"Приходит заказное письмо, человек либо под подпись получает (письмо), либо отказывается, опять же под подпись. Либо оно возвращается, и таким образом опять же считается, что оно было доставлено. Если человека не было физически на месте и (повестка) возвращается (без подписи), тогда запускается механизм административного правонарушения", – пояснил спикер Минобороны.

Лазуткин добавил, что в рекрутинговых центрах тоже не выдают повестки. Но со специалистами таких структур можно посоветоваться и узнать, какие в настоящее время вакансии есть и в ком нуждаются в тех или иных подразделениях.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, в Украине повестки могут вручать фактически в любой локации и не только работники ТЦК. Но документ будет считаться врученным, если гражданин получил его лично.

Представители территориальных центров комплектования и социальной поддержки не имеют права задерживать людей, если они не находятся в розыске. Такое право сохраняется только у работников Национальной полиции, поэтому законом допускается задержание только совместно с правоохранителями.

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