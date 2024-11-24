Мобилизация в Украине: сколько может уйти времени на подтверждение непригодности

После прохождения военнообязанным военно-врачебной комиссии, признавшей его непригодным к военной службе, соответствующее постановление должны утвердить в ВВК высшего уровня. Действующее законодательство четко регламентирует порядок и сроки утверждения.

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В случае нарушения сроков утверждения заключения о непригодности гражданин может подать жалобу на бездействие областной комиссии ВВК или штатной ВВК. Что нужно знать, рассказала юрист Неля Романенко.

В соответствии с Положением о военно-врачебной экспертизе в ВСУ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения №420, во время действия особого периода постановления городских/районных военно-врачебных комиссий о непригодности к военной службе военнообязанных оформляются не позднее десятидневного срока со дня окончания медицинского осмотра и проверки ВВК областных (в случае с Киевом и Севастополем – городских) территориальных центров комплектования и социальной поддержки – и направляются на утверждение в штатные ВВК согласно административно-территориальной зоне ответственности за проведение военно-врачебной экспертизы.

"Во время действия военного положения срок обработки ВВК свидетельств о болезни (справок ВВК) составляет до пяти календарных дней после окончания медицинского осмотра", – пояснила Романенко, сославшись на Постановление Минздрава №420.

При нарушении указанных сроков гражданин имеет право подать жалобу на бездействие областной или штатной ВВК.

Требования к жалобе на бездействие ВВК, согласно действующему законодательству, аналогичны требованиям к обращению. Там должны быть указаны адресаты жалобы, фамилия, имя и отчество, адрес проживания, электронная почта и номер телефона жалобщика. Изложив содержание жалобы, гражданин должен сформулировать свою просьбу по существу жалобы и проставить дату и подпись.

Впрочем, еще до подачи жалобы на бездействие юрист советует поинтересоваться состоянием рассмотрения вопроса. Сделать это можно как в письменном виде, так и позвонив по телефону.

Есть также вариант с направлением адвокатского запроса. По закону ответить на него должны в течение 5 рабочих дней со дня получения, тогда как ответа на обычное обращение от граждан придется ждать до 30 дней.

Напомним, ранее в Минобороны анонсировали проверки учреждений, проводимых ВВК. В случае выявления нарушений, отметили в оборонном ведомстве, будет соответствовать ведомство, сотрудники которого допустили ошибку.

Подобные проверки направлены на обеспечение соблюдения правил мобилизации и медицинских стандартов, а также имеют целью предотвратить возможные нарушения.