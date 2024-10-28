'Моди может влиять на завершение войны': Зеленский допустил возможность проведения переговоров между Украиной и Россией в Индии

Премьер-министр Индии Нарендра Моди потенциально может повлиять на исход войны в Украине. Его страна могла бы блокировать поставки российских энергоресурсов, что сказалось бы на экономике и военно-промышленном комплексе агрессора.

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Это "приведет к снижению способности Москвы вести против нас войны". Соответствующее заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Times of India.

Глава государства также допустил возможность переговоров между Украиной и Россией в Индии.

"Моди является премьер-министром действительно огромной страны с точки зрения населения, экономики, влияния. Такая страна не может просто сказать, что мы заинтересованы в окончании войны – мы все в этом заинтересованы. Премьер-министр Моди может влиять на завершение войны с Украиной. Это его огромная ценность в любом конфликте. Это огромная ценность Индии", – объяснил Зеленский.

Он сказал, что, несомненно, переговоры могут быть и в Индии, "и премьер-министр Моди действительно может это сделать". Но, как подчеркнул президент в интервью, переговоры должны пройти "в нашем формате, потому что война идет на нашей земле", и для этого стране необходимо подготовиться ко второму Саммиту мира.

Зеленский призвал Моди предпринять конкретные действия, а не просто делать риторические заявления, ведь влияние Индии может иметь ключевое значение в таких вопросах, как возвращение украинских детей, насильственно депортированных в РФ.

"Вы можете заставить Путина вернуть украинских детей. Пусть премьер Моди вернет хотя бы 1000 украинских детей", – сказал украинский глава.

Он отметил важность укрепления энергетики Украины перед зимой и в очередной раз подчеркнул, что наш План победы и членство в НАТО нацелены на укрепление позиции Украины для будущих переговоров.

"План победы – это не разменная монета или тема переговоров с Россией… Что мы просим приглашение в НАТО, чтобы в будущем никто не мог изменить свое мнение", – отметил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Недавно канцлер Германии Олаф Шольц во время визита в Индию поддержал посредничество Нью-Дели в политическом урегулировании войны России против Украины. Он призвал страну поддерживать "долговременный и справедливый мир".

– В преддверии саммита БРИКС (Бразилии, России, Индии, КНР и ЮАР) Нарендра Моди заявил российскому диктатору Владимиру Путину, что Индия "хочет мира в Украине".

– Примечательно, что, по данным Bloomberg, Индия стала вторым крупнейшим поставщиком запрещенных технологий для РФ.

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