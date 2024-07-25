Мог быть только исполнителем: опубликовано фото подозреваемого в убийстве Фарион

25 июля в городе Днепр задержан 18-летний мужчина, вероятно причастный к умышленному убийству известного общественного деятеля и народного депутата Украины VII созыва Ирины Фарион. Его личность установили с помощью фото со смарт-камер видеонаблюдения.

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Об этом сообщает Офис Генпрокурора. Злоумышленник был задержан в Днепре по адресу его проживания.

В сети также распространили новое фото предполагаемого подозреваемого в убийстве.

Сейчас под процессуальным руководством Львовской областной прокуратуры задержанному готовят сообщение о подозрении в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины) и решают вопрос об избрании меры пресечения. Следственные действия продолжаются, устанавливаются все обстоятельства.

Министр внутренних дел Игорь Клименко также заявил в эфире телемарафона, что уже сегодня-завтра подозреваемому изберут меру пресечения.

"Есть достаточно доказательств утверждать, что именно задержанный стрелял в языковеда. 139 часов непрерывной работы огромной команды оперативников, следователей, уголовных аналитиков, экспертов, других полицейских служб, сотрудников Службы безопасности Украины", – сообщил Клименко.

Известно, что во время подготовки к преступлению он арендовал не менее трех квартир во Львове. Также следствие предполагает, что задержанный был только исполнителем преступления.

"Сейчас задержанный в руках полиции. Важно узнать все детали. Сейчас следствие склоняется к мнению, что стрелок – только исполнитель", – отметил министр.

Глава Нацполиции Иван Выговский рассказал, что сотни полицейских были привлечены к поиску подозреваемого в убийстве.

"Масштабная и кропотливая работа сотен полицейских: бессонные ночи, тысячи проверенных людей, сотни пройденных километров и осмотренных гектаров леса, десятки гигабайт видео дали свой результат – полицейские разоблачили и задержали убийцу Ирины Фарион сегодня в городе Днепр.

Я искренне благодарен за высокую оценку работы полицейских Президенту Украины и Министру внутренних дел, а также каждому, кто сделал свою работу, несмотря ни на что. Ведь это дерзкое и ужасное преступление было четко спланировано, несмотря на молодой возраст фигуранта", – говорится в сообщении.

На месте задержания в Днепре местный житель Ян рассказал в комментарии Суспільному, что знал подозреваемого лично с пяти лет. Они вместе посещали спортивные секции. Он играл за "МДЮСШ U-19".

"Живёт с мамой, очень порядочный парень. Он хорошо учится, никогда бы не подумал, что он может такое сделать, я уверен, что он такого не делал. Как я знаю, он никуда не выезжал за последнее время, мама общается с его мамой, то не было такой информации, что он выезжал куда-то", – говорит он.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером в пятницу, 19 июля, во Львове стреляли в языковеда и бывшего народного депутата Ирину Фарион. Это произошло у ее дома на улице Масарика. Несмотря на усилия врачей, в 23:20 Фарион скончалась в больнице.

В воскресенье, 21 июля, возле Гарнизонного храма святых апостолов Петра и Павла во Львове простились с убитым украинским языковедом Ириной Фарион. Почтить память погибшей пришли сотни людей.

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