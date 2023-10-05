Могут ли мобилизовать многодетных родителей во время военного положения: разъяснение

В Украине после полномасштабного российского вторжения действует режим военного положения и всеобщая мобилизация, поэтому осенью призыв в украинскую армию мужчин в возрасте от 18 до 60 лет продолжается.

Согласно закону некоторые категории граждан не могут быть мобилизованы в Вооруженные силы Украины даже во время военного положения. OBOZREVATEL рассказывает, призывают ли в армию многодетных родителей и произошли ли какие-либо изменения относительно этого в 2023 году.

Кто такие многодетные родители

Многодетная семья – это та, где муж и жена зарегистрированы в законном браке, проживают вместе и воспитывают троих и более детей. Семья также считается многодетной, если троих и более детей самостоятельно воспитывает только отец или мать.

К многодетной семье также относят детей в возрасте до 23 лет, обучающихся на дневной или дуальной форме в учреждениях общего среднего, профессионального, профессионального высшего и высшего образования, что предусмотрено ст. 1 закона "Об охране детства".

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Могут ли мобилизовать в армию многодетных родителей

Граждане, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, могут рассчитывать на отсрочку от мобилизации, объясняет адвокат АО Legal Strategy Виолета Монастырская.

Она отметила, что согласно ст. 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" нельзя мобилизовать лиц, имеющих право на отсрочку.

"Среди лиц, имеющих право на отсрочку от мобилизации, есть женщины и мужчины, на содержании которых находятся трое и более детей младше 18 лет, в то же время они могут быть призваны на службу по собственному желанию и решению ВВК (военно-врачебной комиссии. – Ред.)", – рассказала Виолетта Монастырская.

По ее словам, никаких изменений относительно мобилизации многодетных в 2023 году в украинское законодательство не вносилось.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, кого из граждан Украины мобилизуют в армию осенью. Уклонистам может грозить административная и уголовная ответственность.

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