Могут ли мобилизовать мужчин с инвалидностью ІІІ группы во время военного положения: разъяснение

В Украине идет общая мобилизация, которая была начата из-за широкомасштабного вторжения России. Однако согласно законодательству призыва во время мобилизации не подлежат лица с инвалидностью и временно непригодны к военной службе по состоянию здоровья.

Об этом говорится в статье 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" ("Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации"). Однако в соответствии с частью второй статьи 23 лица с инвалидностью в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию и только по месту жительства.

Следует отметить, что человек с инвалидностью не должен игнорировать вручение повестки. Если ее вручили, то необходимо явиться в военкомат в указанное время с документами, подтверждающими инвалидность.

Как отметил адвокат Иван Либерман, ІІІ группа инвалидности – это легкая инвалидность. Она подразумевает и легкие расстройства здоровья, с которыми человек все же может воевать.

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"Участвовать в боевых действиях можно разными способами. Можно подносить боеприпасы, копать траншеи или готовить еду и т.д. То есть служба в войске ВСУ может быть совершенно разной, так называемая альтернативная служба", – сказал адвокат.

Поэтому, по мнению адвоката, мужчин с ІІІ группой инвалидности могут мобилизовать. Основанием для этого может служить то, что граждане Украины должны служить в армии в соответствии с законодательством.

Кроме того, по его мнению, мобилизация мужчин с инвалидностью III группы возможна, ведь еще до войны многие украинцы подделали удостоверение с этой группой инвалидности. Делали это ради соцвыплат, льгот, поездок в санатории и т.д.

"Таким образом, многие здоровые люди, у которых нет инвалидности, сейчас будут временно по согласию, а затем и обязательно служить в армии", – подытожил Либерман.

Следует отметить, что в Украине в военное положение сотрудники Территориальных центров комплектования и социальной поддержки имеют право вручать повестки на улицах, блокпостах, в общественных местах, по месту жительства, работы и т.д. Однако проверять документы граждан они не уполномочены.

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