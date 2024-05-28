Могут ли мобилизовать мужчин с третьей группой инвалидности: разъяснение

Закон о мобилизации в Украине, который вступил в силу 18 мая, изменил процессы воинского учета и призыва в армию. В частности, для военнообязанных отменили статус ограниченно пригодных, а тех, кто получил II и III группу инвалидности после начала полномасштабной войны, обязали пройти повторную медкомиссию.

Хотя действующее законодательство предусматривает, что такие граждане не подлежат мобилизации. OBOZ.UA собрал разъяснения о том, могут ли призвать этих мужчин на службу.

Напомним: законом установлено, что все мужчины в возрасте 18-60 лет должны обновить свои военно-учетные данные до 16 июля 2024 года; всегда иметь с собой военно-учетные документы, а также предъявлять их по требованию ТЦК, пограничной службы или полиции.

Могут ли мобилизовать мужчин с инвалидностью III группы?

Согласно новому закону №10449, люди с инвалидностью I-III групп освобождаются от военной службы – словом, мобилизация мужчин с инвалидностью III группы не происходит. Вопрос регулируется ст. 23, которая говорит: "призыву на военную службу во время мобилизации не подлежат военнообязанные, которые признаны в установленном порядке лицами с инвалидностью или согласно заключению ВВК временно непригодными к военной службе по состоянию здоровья на срок 6-12 месяцев (с последующим прохождением ВВК)".

Однако такой человек мужчина может вступить в ряды Сил обороны по собственному желанию на контрактной основе. Правда, решение о его мобилизации по контракту может быть принято только после тщательного медосмотра и оценки его способности к службе с учетом медицинской истории и ограничений.

Кому пересмотрят группу инвалидности?

Поскольку в Украине отменили статус "ограниченно подходящего", все мужчины с такой отметкой в военном билете (среди них и имеющие инвалидность III группы) должны в течение девяти месяцев (до 4 февраля 2025 года) пройти военно-врачебную комиссию. Ныне их уже вызывают в ТЦК и СП для обновления данных и прохождения медкомиссии.

Также законом установлено, что мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, у которых III группа инвалидности появилась после полномасштабного российского вторжения 24.02.2022 года, должны пройти проверку.

Эта норма не будет затрагивать военнообязанных, если им инвалидность установлена:

– в порядке повышения/уменьшения группы инвалидности;

– по результатам заболеваний, ранений (травм, контузий, увечий), полученных при защите Украины;

– при отсутствии конечностей (кистей рук, стоп ног, одного из четных органов);

– при наличии онкологических заболеваний, интеллектуальных нарушений, психических расстройств, церебрального паралича или паралитического синдрома в связи с инвалидностью с детства.

Добавим, что мужчина, который хочет выехать за границу, должен предоставить документальное подтверждение у него инвалидности и снятия с воинского учета.

Как сообщал OBOZ.UA, новым законом были внесены изменения и в отношении права на отсрочку от мобилизации. Теперь решение будет принимать комиссия при ТЦК, основываясь на том, подпадает ли человек под одну из категорий и есть ли законные основания, подтверждающие документы.

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