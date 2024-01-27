Могут ли мобилизовать ограниченно пригодных с 1 февраля 2024 года: подробное разъяснение

Прохождение медицинской комиссии является обязательным условием для всех военнообязанных. Именно медкомиссия решает, пригоден ли человек к службе в армии.

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Что такое ограниченная пригодность объясняют Факты. Ограниченная пригодность в военное время – это непригодность в мирное время.

После медицинского обследования во время мобилизации военно-врачебная комиссия выносит в отношении военнообязанного одно из следующих постановлений:

Пригоден к военной службе.

Временно непригоден к военной службе (указать дату повторного осмотра).

Ограниченно пригоден к военной службе.

Однако в 2024 году в Украине предлагают убрать термин "ограниченно пригоден к военной службе" и делить призывников только на пригодных и непригодных.

Ограниченная пригодность в военное время не означает, что военнообязанный отложен от службы в армии. В мирное время довольно широкий список болезней, которые делают человека непригодным к службе, однако во время военного положения этот список значительно сужается и лиц с ограниченной годностью могут мобилизовать.

Они не могут служить в десантных войсках, плавсоставе, морской пехоте, в спецсооружениях. В то же время такие лица пригодны для службы в подразделениях обеспечения, военных комиссариатах, учреждениях, организациях, учебных заведениях и т.д.

То есть лицо с ограниченной годностью не могут направить в боевую часть на передовую, но могут мобилизовать и оставить, например, проходить службу при военкомате.

Именно при прохождении медицинской комиссии указывается, какие виды службы и военные работы противопоказаны человеку с ограниченной годностью. Это зависит от состояния здоровья, военной специальности, занимаемой должности и возраста военнообязанного.

Как сообщал OBOZ.UA, на сайте парламента Украины опубликован проект обновленного закона о мобилизации. В частности, изменения касаются военных категорий "ограниченно пригодных".

Отметим, что Верховная Рада не планирует рассматривать законопроект по мобилизации в оригинальном виде. Перед голосованием в законопроект будут внесены изменения и разработан компромиссный вариант.

Как ранее сообщалось, подлежащие мобилизации граждане могут быть мобилизованы для пополнения личного состава подразделений и создания новых. Кроме того, сообщалось, кто подлежит мобилизации в январе 2024 года и какие виды повесток выдают.

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