Могут ли мобилизовать в Украине мужчин младше 27 лет: нюансы, о которых стоит знать

В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут призвать на службу в армию. Однако мобилизовать в Украине могут только тех, кому исполнилось 27 лет.

Украинцы в возрасте 18-27 лет подлежат призыву на срочную военную службу, но сейчас она не проводится в связи с российской агрессией. OBOZ.UA выяснял, кто может попасть в ВСУ младше 27 лет во время военного положения.

Недавно бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинские власти к активной мобилизации молодежи. По его словам, средний возраст украинских бойцов на фронте более 40 лет. Поэтому Уоллес считает, что настало время "переоценить масштабы мобилизации Украины".

Также британский экс-чиновник попытался привести в пример Россию, мол, страна-агрессор мобилизует всех подряд. Он считает, что Украина должна ответить такими же мерами и фактически усилить процесс мобилизации.

Видео дня

Стоит отметить, что глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отреагировал на слова Бена Уоллеса. Он заявил, что западные партнеры могут помочь Украине предоставлением оружия, а вопрос мобилизации украинская власть будет корректировать самостоятельно.

В эфире национального телемарафона Тимочко заявил, что Украина самостоятельно решит, кого призывать, а кого нет. Он обратился к партнерам с просьбой помочь оружием и техническими средствами для борьбы с оккупантами.

"Кого за это оружие и средства посадить, какие возрастные категории, мы решим сами с учетом наших социальных срезов, наших возможностей. И это знает на самом деле лучше всего наша Ставка главнокомандующего, Генеральный штаб", – сказал Тимочко.

К слову, украинцы младше 27 лет могут подписывать контракты с ВСУ и идти на фронт добровольцами. Еще несколько месяцев назад в Министерстве обороны Украины заявили, что во время военного положения призыва на срочную службу нет, поэтому предложили совершенствовать военный учет призывников в условиях военного положения.

Еще в мае Верховная Рада по требованию правительства снизила призывной возраст с 27 до 25 лет. Однако закон так и не вступил в силу. Президент Владимир Зеленский уже пять месяцев не подписывает принятый парламентом закон, позволяющий мобилизовывать в армию с 25 лет.

Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что, если президент до сих пор не подписал закон об уменьшении призывного возраста, значит, у него есть для этого определенные мотивы. Но при этом добавил, что сегодня в украинском войске воюют все возрастные категории, поскольку с начала вторжения многие, кому исполнилось 18 лет, добровольно вступили в ряды ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA:

– За игнорирование повестки в Украине грозит административная и уголовная ответственность. Каждый случай рассматривается индивидуально, отмечают юристы.

– С 1 октября 2023 года на воинский учет в Украине должны встать женщины-медики: врачи, медсестры, стоматологи, акушерки и фармацевты в возрасте от 18 до 60 лет.

– Могут ли для вручения повестки останавливать авто, читайте в материале по ссылке.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!