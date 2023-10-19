Могут ли мобилизовать в Украине мужчин младше 27 лет: нюансы, о которых стоит знать
В Украине продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой военнообязанных граждан могут призвать на службу в армию. Однако мобилизовать в Украине могут только тех, кому исполнилось 27 лет.
Украинцы в возрасте 18-27 лет подлежат призыву на срочную военную службу, но сейчас она не проводится в связи с российской агрессией. OBOZ.UA выяснял, кто может попасть в ВСУ младше 27 лет во время военного положения.
Недавно бывший министр обороны Великобритании Бен Уоллес призвал украинские власти к активной мобилизации молодежи. По его словам, средний возраст украинских бойцов на фронте более 40 лет. Поэтому Уоллес считает, что настало время "переоценить масштабы мобилизации Украины".
Также британский экс-чиновник попытался привести в пример Россию, мол, страна-агрессор мобилизует всех подряд. Он считает, что Украина должна ответить такими же мерами и фактически усилить процесс мобилизации.
Стоит отметить, что глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко отреагировал на слова Бена Уоллеса. Он заявил, что западные партнеры могут помочь Украине предоставлением оружия, а вопрос мобилизации украинская власть будет корректировать самостоятельно.
В эфире национального телемарафона Тимочко заявил, что Украина самостоятельно решит, кого призывать, а кого нет. Он обратился к партнерам с просьбой помочь оружием и техническими средствами для борьбы с оккупантами.
"Кого за это оружие и средства посадить, какие возрастные категории, мы решим сами с учетом наших социальных срезов, наших возможностей. И это знает на самом деле лучше всего наша Ставка главнокомандующего, Генеральный штаб", – сказал Тимочко.
К слову, украинцы младше 27 лет могут подписывать контракты с ВСУ и идти на фронт добровольцами. Еще несколько месяцев назад в Министерстве обороны Украины заявили, что во время военного положения призыва на срочную службу нет, поэтому предложили совершенствовать военный учет призывников в условиях военного положения.
Еще в мае Верховная Рада по требованию правительства снизила призывной возраст с 27 до 25 лет. Однако закон так и не вступил в силу. Президент Владимир Зеленский уже пять месяцев не подписывает принятый парламентом закон, позволяющий мобилизовывать в армию с 25 лет.
Глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко заявил, что, если президент до сих пор не подписал закон об уменьшении призывного возраста, значит, у него есть для этого определенные мотивы. Но при этом добавил, что сегодня в украинском войске воюют все возрастные категории, поскольку с начала вторжения многие, кому исполнилось 18 лет, добровольно вступили в ряды ВСУ.
Как сообщал OBOZ.UA:
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