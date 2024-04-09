Могут ли ограниченно пригодные мужчины выезжать из Украины до вступления в силу нового закона: разъяснение

В Украине с начала полномасштабного вторжения РФ продолжается всеобщая мобилизация, в ходе которой многим военнообязанным гражданам запрещен выезд из страны. Запрет распространяется, в том числе, на тех, кто имеет статус ограниченно пригодных к службе.

При этом окончательное решение о пересечении границы принимается в пункте пропуска. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

По информации ГПСУ, ограничено пригодные в военное время не могут пересекать государственную границу. При этом пограничники отметили, что окончательное решение принимается в пункте пропуска представителями Государственной пограничной службы Украины по результатам изучения всех документов и выяснения всех обстоятельств и фактов.

В то же время в ведомстве отметили, что выезд из страны разрешен гражданам, снятым с военного учета на основании решения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из военного учета.

Однако согласно закону № 3621-IX, статус "ограниченно пригодный" в Украине отменят. Министерство обороны обнародовало разъяснения относительно последствий отмены этого статуса. В ведомстве подчеркнули, что отмена статуса "ограниченно пригодный" не означает автоматического перехода к другому статусу.

После вступления закона в силу 4 мая 2024 года Кабинет министров в течение трех месяцев будет обязано представить обновленный перечень заболеваний для установления пригодности или непригодности к военной службе.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк призвал украинцев становиться в ряды Вооруженных сил. Генерал-лейтенант подчеркнул, что отсидеться никому не удастся, ведь на кону стоит судьба страны и нации.

Ранее сообщалось, что согласно законодательству, за уклонение от мобилизации может наступить как административная, так и уголовная ответственность, предусматривающая лишение свободы.