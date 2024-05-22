Могут ли работники ТЦК принудительно доставлять мужчин на обновление персональных данных: разъяснение

18 мая 2024 вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные в возрасте от 18 до 60 лет должны в течение 60 дней обновить свои учетные данные. В течение этого периода работники ТЦК не имеют оснований принудительной доставки людей на обновление персональных данных.

Об этом рассказал исполнительный директор Украинского Хельсинкского союза по правам человека Александр Павличенко в эфире телемарафона. Обновить свои данные военнообязанные граждане могут в ТЦК, ЦНАП или с помощью приложения "Резерв+".

"У работников ТЦК нет оснований доставлять человека на обновление персональных данных, пока не истек срок в 60 дней", — разъяснил Павличенко.

Он отметил, что работники ТЦК могут лишь вручить повестку для сверки данных, после чего человеку будут определены более конкретные сроки для обновления военно-учетных документов.

"Но это сдвоение, дублирование двух процедур. Одна процедура предусмотрена законом, эти 60 дней, а вторая процедура – ​​это когда человек получает повестку", – подчеркнул Павличенко.

Он также напомнил, что существуют три типа повесток: для сверки персональных данных, для прохождения военно-врачебной комиссии (ВЛК), и боевая повестка, издаваемая с целью мобилизации военнообязанного лица.

Как писал OBOZ.UA, 18 мая Министерство обороны запустило мобильное приложение "Резерв+". В нем военнообязанные в возрасте 18-60 лет могут онлайн обновить свои данные, после чего получат в приложении информацию из реестра "Оберег" о себе.

В Министерстве обороны также призвали невоеннообязанных украинцев не загружать указанное мобильное приложение. Это приводит к чрезмерной нагрузке на систему и как следствие – сбоям.

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