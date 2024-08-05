Могут ли военнообязанному вручить повестку на ВВК, если он уже подал документы на отсрочку: объяснение

Если военнообязанный подал заявление в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки на отсрочку от мобилизации, повестку на прохождение военно-врачебной комиссии ему вручить не могут – до момента, пока не будет принято решение на счет отсрочки. Если же заявление не подано, а повестка уже пришла, то гражданин должен пройти ВВК.

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Об этом заявил юрист Андрей Топчий на портале B2Bconsult. Этот момент регулируется пунктом 63 Постановления правительства №560 от 16 мая 2024 года.

"Если такое заявление военнообязанным не подано, а пришла повестка на ВВК, то он должен ее проходить на общих основаниях", – заявил эксперт.

Также он отметил: в случае, если уполномоченная комиссия отказала человеку в предоставлении отсрочки, его могут направить на медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе.

"Чем раньше вы подадите заявление на получение отсрочки, тем меньше потенциальных сложностей получите в процессе ее получения, если к тому времени вам уже придет повестка на прохождение ВВК", – посоветовал юрист.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– В августе 2024 года часть военнообязанных в Украине может потерять право на отсрочку от мобилизации.

– Отсрочку можно получить только на основании военно-учетного документа, такого как военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Если эти документы устарели, их необходимо обновить.

– Забронированные военнообязанные освобождены от прохождения ВВК.

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