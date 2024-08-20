Могут ли вручить повестку на ВЛК при оформлении отсрочки: разъяснение

Если военнообязанный подал заявление в ТЦК на отсрочку от мобилизации, его не могут вызвать на ВЛК до момента принятия решения относительно отсрочки. В случае если военнообязанный не успел подать такое заявление, а ему уже пришла повестка на ВЛК, он обязан пройти медосмотр.

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Об этом сообщил юрист Андрей Топчий. Он отметил, что данная процедура регулируется пунктом 63 Постановления правительства №560 от 16 мая 2024 года.

Так, военнообязанные, обратившиеся в ТЦК и СП с заявлением об отсрочке, не направляются на медосмотр до принятия решения комиссией. Если же комиссия отказывает в отсрочке, то лицо направляется на медицинское освидетельствование для определения пригодности к службе.

"Таким образом, мужчина не может быть направлен на ВЛК с момента подачи заявления об отсрочке и до момента принятия решения о предоставлении отсрочки/отказе в предоставлении отсрочки. Но если такое заявление военнообязанным не подано, а пришла повестка на ВЛК – то он должен ее проходить на общих основаниях", – объяснил Топчий.

Он также добавил, что чем раньше подать заявление на отсрочку, тем меньше возникнет возможных затруднений, если повестка на ВЛК поступит к моменту принятия решения.

Ранее мы писали о том, что законом о мобилизации предусмотрены основания, по которым мужчины не могут принудительно забрать в армию. В частности, получить отсрочку от мобилизации можно по семейным обстоятельствам, состоянию здоровья, в случае обучения или профессиональной деятельности.

Как сообщал OBOZ.UA, некоторые категории военнообязанных могут получить отсрочку от призыва, но она не будет постоянной даже если сохраняются соответствующие основания. Поэтому отсрочку от мобилизации необходимо будет периодически продлевать.

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