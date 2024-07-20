Могут ли за уклонение от мобилизации конфисковать единое жилье: объяснение юриста

Согласно нормам украинского законодательства за уклонение во время мобилизации предусмотрена административная ответственность – то есть штрафы. У неплательщиков штрафов исполнительная служба теоретически может отобрать имущество. Однако фактически конфисковать единственное жилье военнообязанного уклониста невозможно, ведь превысить показатель штрафов за нарушение правил военного учета довольно проблематично.

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Как утверждает адвокат Роман Симутин, если соответствующая сумма, подлежащая взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной зарплаты, на единственное жилье должника и на земельный участок, на котором расположено такое жилье, обращение взыскания не осуществляется. Указанные 20 минимальных зарплат являются ключевыми.

"20 минимальных размеров зарплаты – это 160 000 грн. А штраф составляет 17 000 или 25 000, даже если умножить на два. Поэтому на жилье взыскание невозможно", – утверждает юрист.

По его словам, если обращение взыскания на единое жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется, исполнитель обязан принять меры по реализации решения за счет другого имущества должника.

Таким образом исполнительная служба может наложить арест на банковские счета, имущество или электронные кошельки, если факт нарушения подтвержден. Единственное жилье в определенном случае не может являться предметом взыскания.

Алгоритм действий ведомства следующий:

если у должника отсутствуют денежные средства или другие ценности, могут рассмотреть соответствующие санкционные механизмы в отношении имущества;

гражданину предоставят возможность выбрать, что из его личных вещей в первую очередь будет реализовано в счет долга;

окончательное решение все же остается с исполнительной службой.

Адвокат добавил, что должники, на средства которых наложен арест органами ГИС, могут совершать расходные операции с текущего счета. Речь идет о сумме 14 200 грн. Обращение взыскания в пределах указанной суммы на таком счете не производится.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине по меньшей мере 6 млн. мужчин не обновили свои данные на выполнение нового закона о мобилизации, за что подпадают под штрафы. Более 4 млн предоставили актуальную военно-учетную информацию о себе.

Напомним, что с 17 июля все мужчины 18-60 лет для выезда за границу должны иметь военно-учетный документ, наличие которого будут проверяться пограничниками. Граждане, имеющие отсрочку или непригодные к военной службе, могут получить отказ в выезде, если не имеют соответствующей записи в военно-учетных документах.

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