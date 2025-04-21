Могут находиться в российском плену: стало известно, сколько украинцев считаются пропавшими без вести

В Украине пропавшими без вести числятся почти 63 тысячи человек. Относительно около 10 тысяч из них есть подтверждение нахождения в российском плену.

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Об этом рассказал уполномоченный по вопросам пропавших без вести при особых обстоятельствах Артур Добросердов в интервью "Суспільному", которое было опубликовано 21 апреля. По его словам, в настоящее время Единый реестр пропавших без вести содержит около 63 тыс. человек – большинство из них исчезли из-за войны и оккупации.

Эффективное ведение учета пропавших без вести началось с мая 2023 года, хотя фактически реестр начал работу в 2014 году, рассказал Артур Добросердов.

В реестре есть данные о военных и гражданских, лицах без гражданства, иностранцах, которые на законных основаниях находятся в Украине. Отдельный раздел – данные о неидентифицированных телах.

Это позволяет отслеживать всю процедуру в рамках расследования — все, что может способствовать идентификации тела.

Часть пропавших без вести находятся в российском плену.

"Относительно около 10 тысяч есть подтверждение, что они в плену. Речь идет как об официальных подтверждениях – от страны-агрессора через Международный комитет Красного Креста (МККК) – так и о неофициальных. Основные неофициальные источники информации – свидетельства тех, кто вернулся из неволи и поиск по OSINT", – рассказал Добросердов.

Он добавил: случается, что россияне выкладывают в сеть информацию, из которой в Украине фиксируют факт пребывания людей в плену.

"С помощью таких источников работники моего офиса установили уже более полутора тысяч пропавших", – сказал уполномоченный по вопросам пропавших без вести.

Официально пребывание в плену подтверждается через каналы Красного Креста – в Женеве у этой организации есть центральное агентство розыска. Через него Киев информирует и российскую сторону о пленных окупантах и соблюдении в отношении них Женевской конвенции.

"Аналогично нам хотелось бы рассчитывать, что так происходит и с другой стороны. Но понимая общее количество пропавших без вести и подтвержденное официально через каналы Красного Креста, понимаем, что значительное количество людей в российском плену официально не подтверждено", – сказал Артур Добросердов.

Все, кто получил статус пропавших без вести, остаются в реестре, пока человека не освободят из плена или пока не будет принято юридическое решение об идентификации тела.

Семья, желающая сдать ДНК для поиска пропавшего без вести родственника, должна подать заявление в полицию.

Правоохранители открывают уголовное производство, а образец отбирает либо следователь, либо криминалист из Нацполиции.

"Тогда назначается экспертиза – как правило, по месту дислокации этого следственного подразделения. Исключение может быть, если в лаборатории уже загружено большое количество образцов для обработки и тогда эксперты советуют обратиться в соседнюю область, чтобы скорее могли вывести ДНК-профиль", – рассказал уполномоченный.

Как сообщал OBOZ.UA, перед Пасхой Украина и РФ провели большой обмен пленными. 19 апреля на Родину из российской неволи вернулись 277 украинцев: воины ВСУ, Нацгвардии, Госспецслужбы транспорта и пограничники, защищавшие Мариуполь и другие направления в Донецкой, Херсонской, Запорожской, Луганской областях.

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