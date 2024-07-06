Могут остановить на улице: что ждет военнообязанных в Украине с 16 июля

После 16 июля в Украине – даты, когда истекает срок обновления данных военнообязанными в ТЦК и СП – мужчины призывного возраста рискуют получить повестки или штрафы прямо на улице. Все будет зависеть от того, обновил ли военнообязанный данные и имеет ли при себе военно-учетные документы.

Видео дня

Соответствующее объяснение в сервисе В2В Consult предоставила юрист Марина Бекало. Она отметила, что представители ТЦК имеют полномочия останавливать мужчин призывного возраста в любом месте.

"В любом случае, при остановке в общественных местах, представители ТЦК и СП или полиции имеют право проверять военно-учетные документы (ВОД), являются ли они действующими, а также соответствуют ли данным/ведомостям, содержащимся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов (ЕГРПУР)", – отметила юрист.

По ее словам, если проверка выявит отсутствие ВОД или несоответствие данных, лицо получит штраф и повестку в ТЦК на обновление данных. Также, по прогнозам Бекало, обновившие персональные данные не получат штраф, но получат повестку на прохождение ВЛК.

"Любые действия представителей ТЦК и СП с полицейскими в общественных местах, на блокпостах или на границе, связанные с проверкой ВОД и/или вручением повесток в ТЦК и СП, вероятнее всего, будут считаться законными (в частности, в соответствии с судебной практикой)", – отметила юрист.

Напомним, ранее адвокат Ростислав Кравец заверил, что после 16 июля никакого "конца света" не наступит и по сути ничего не изменится.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Николаеве суд отменил штраф в размере 25,5 тысячи гривен, который ТЦК наложил на мужчину за то, что тот не сообщил о жене, детях и смене места работы. Согласно новому законодательству о мобилизации, человека нельзя штрафовать за несообщение данных, которые якобы и так знает государство.

– В Минобороны рассказали, что некоторые украинцы смогут получить автоматическую отсрочку от мобилизации без необходимости посещать ТЦК и СП. Соответствующая функция появится в приложении "Резерв+" уже в ближайшее время.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!