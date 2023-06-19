Могут пробивать броню с дистанции 1500 метров: в сети показали кадры применения американских пушек Bushmaster

Украинские военные показали, как уничтожают вражескую технику с помощью американских пушек Bushmaster, установленных на боевые машины пехоты M2A2 Bradley, переданные США. На кадрах видно, как наши защитники удачно используют американское орудие на запорожском направлении.

Видео дня

Соответствующее видео было обнародовано в сети. На записи показан выход БМП на позицию в ночное время и короткая атака на врага с помощью 25-мм автоматической скорострельной пушки Bushmaster M242 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Как видно из кадров, в объектив ночного прицела БМП попало наведение на враждебную цель и короткая пушечная очередь по ней из Bushmaster.

На 00:27 минуте видео можно увидеть, как враждебная цель детонирует, вероятно, в результате поражения боекомплекта (изображение из ночного прицела несколько обезображено из-за особенностей съемки видео на камеру).

"Несмотря на небольшой, казалось бы, калибр, эта пушка способна пробивать лобовую броню БМП-1 с дистанции 1500 метров", – прокомментировал кадры журналист Юрий Бутусов.

Стоит отметить, что 100 единиц Bradley, полученных от Соединенных Штатов, поступили на вооружение 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" и с июня активно применяются на передовой.

Операторы этой бригады сняли кадры применения американских пушек Bushmaster.

Как сообщал OBOZREVATEL, США объявили о новом пакете помощи на 325 миллионов долларов. В него вошли бронетехника и боеприпасы.

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