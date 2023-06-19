Могут пробивать броню с дистанции 1500 метров: в сети показали кадры применения американских пушек Bushmaster
Украинские военные показали, как уничтожают вражескую технику с помощью американских пушек Bushmaster, установленных на боевые машины пехоты M2A2 Bradley, переданные США. На кадрах видно, как наши защитники удачно используют американское орудие на запорожском направлении.
Соответствующее видео было обнародовано в сети. На записи показан выход БМП на позицию в ночное время и короткая атака на врага с помощью 25-мм автоматической скорострельной пушки Bushmaster M242 (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).
Как видно из кадров, в объектив ночного прицела БМП попало наведение на враждебную цель и короткая пушечная очередь по ней из Bushmaster.
На 00:27 минуте видео можно увидеть, как враждебная цель детонирует, вероятно, в результате поражения боекомплекта (изображение из ночного прицела несколько обезображено из-за особенностей съемки видео на камеру).
"Несмотря на небольшой, казалось бы, калибр, эта пушка способна пробивать лобовую броню БМП-1 с дистанции 1500 метров", – прокомментировал кадры журналист Юрий Бутусов.
Стоит отметить, что 100 единиц Bradley, полученных от Соединенных Штатов, поступили на вооружение 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" и с июня активно применяются на передовой.
Операторы этой бригады сняли кадры применения американских пушек Bushmaster.
Как сообщал OBOZREVATEL, США объявили о новом пакете помощи на 325 миллионов долларов. В него вошли бронетехника и боеприпасы.
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