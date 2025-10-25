Молниеносная операция: буковинские десантники освободили село Сухецкое в Донецкой области и захватили пленных. Видео

Подразделения 82 отдельной десантно-штурмовой Буковинской бригады освободили населенный пункт Сухецкое в Покровском районе Донецкой области. Во время штурмовых действий украинские военные вступили в бой с противником.

Об этом сообщило Командование Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины. По официальной информации, украинские десантники нанесли противнику значительные потери и полностью освободили населенный пункт.

Во время боя украинские защитники уничтожили 44 оккупанта, ранили 8 и захватили в плен 9. На одном из домов освобожденного села десантники установили флаг Украины.

"Каждый метр освобожденной земли – это шаг к победе, шаг, за который стоит отвага и кровь лучших сыновей Украины", – отметили в сообщении ДШВ.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что стало известно об освобождении четырех сел на административной границе с Днепропетровской областью. По словам Владимира Зеленского, украинские силы постепенно улучшают позиции на нескольких направлениях фронта.

Также сообщалось, что бойцы Вооруженных сил Украины уничтожают вражеские пехотные группы, которые пытаются прорваться в Купянск Харьковской области. Силы обороны проводят поисково-ударные операции по всему городу, нанося потери оккупантам. В мероприятиях принимают участие подразделения спецназа, механизированных бригад, ВСП и СБУ.

