Момент мощного удара оккупантов по многоэтажке в Бахмуте попал на камеры журналистов AFP. Видео

Российские оккупационные войска не имеют особых успехов на Бахмутском направлении и продолжают применять привычную для себя тактику выжженной земли. Путинские захватчики обстреливают дома и гражданские объекты в населенном пункте.

Видео дня

Один из прилетов вражеского снаряда в многоэтажный дом попал на видео журналистов AFP. Об этом в Telegram сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Корреспонденты вели съемку боевых действий вместе с украинскими военнослужащими из укрытия. В момент, когда начался обстрел, журналисты перешли в более безопасное место, однако оператор успел заснять, как российский снаряд попал прямо в многоэтажный жилой дом.

Также в начале видео украинский защитник сказал, что российская армия начала обстрел из реактивных систем залпового огня "Град".

"Журналисты AFP продемонстрировали, как россияне обстреливают Бахмут. Но город продолжают удерживать наши воины", – написал Ермак.

Напомним, командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский заявил, что штурмовые группы российских оккупационных войск пытаются продвигаться из окрестностей в центр Бахмута Донецкой области. В то же время Силы обороны работают и уничтожают захватчиков 24/7.

Ранее сообщалось, что тяжелые бои за Бахмут продолжаются уже второй месяц подряд. Защитники города-крепости при этом не только обороняют украинскую землю, но и выполняют две крайне важные задачи: уничтожают множество живой силы и техники врага, а также снижают наступательный потенциал российских войск;

Как сообщал OBOZREVATEL, ветеран российско-украинской войны, майор запаса ВСУ Алексей Гетьман говорит, что ВС РФ пытаются взять украинские позиции в небольшой котел возле Бахмута и Авдеевки. С первым ничего не выходит, поэтому оккупанты сосредоточиваются на гипотетическом авдеевском котле, ради чего могут перебрасывать туда силы из-под Бахмута.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!