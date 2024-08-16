Морские пехотинцы уничтожили российский ЗРК 'Панцирь-С1' в Херсонской области. Видео

Бойцы 140-го разведывательного батальона МП ВМС уничтожили российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплект "Панцирь-С1". Вражеская техника двигалась по полю на Херсонщине, когда "поймала" сброс с дрона.

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Соответствующее видео было опубликовано в Facebook 140-го ОРБ. Военные отметили, что потери вражеской армии понесли в июле 2024 года.

"Панцирь-С1" – это зенитно-ракетный пушечный комплекс малого радиуса действия. Обычно управление ведется двумя или тремя операторами. Противовоздушная оборона осуществляется автоматическими пушками и управляемыми ракетами с радиокомандной наводкой и слежкой.

Назначение техники – использование в качестве ПВО для малоразмерных объектов. Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными целями, а также живой силой противника. Особенностью комплекса называют многоканальную систему захвата и сопровождения целей с ракетно-артиллерийским вооружением. Она создает непрерывную зону перехвата цели на высоте до 15 км и дальностью 20 км "даже без внешней поддержки".

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