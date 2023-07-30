Моряки ВМС РФ получили 'поздравления' от украинцев с сюрпризом. Разрывное видео

Российские моряки в День ВМС РФ 30 июля получили "поздравления" от украинских хакеров. Оккупанты увидели кадры удара по своему фрегату – крейсеру "Москва", который затонул в ночь с 13 на 14 апреля 2022 между Севастополем и островом Змеиный.

Видео дня

Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Отмечается, что предварительно украинские хакеры попали в российские системы массовой рассылки сообщений (чтобы просмотреть видео, докройте до конца страницы).

"Таким образом российские моряки, в том числе командиры ВМС РФ, получили сообщения на мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp. Моряки сердечно благодарили за поздравление и лишь потом открывали указанное видео. Само "поздравление" содержало видео с атаками на российские военные корабли, в том числе числе на крейсере "Москва", – рассказали в ГУР.

Известно, что в сообщениях содержалась троянская программа, которая снимает информацию с телефонов и перенаправляет ее на украинские серверы. Поток информации, в том числе конфиденциальной, продолжается по сей день.

Так, украинские хакеры одновременно взломали сервера трех российских правительственных сайтов. В том числе сайт "Евразийского экономического союза". На всех них также было размещено разрывное видео и получен доступ к закрытой информации.

Как сообщал OBOZREVATEL, россияне на крейсере "Москва" были настолько уверены в собственной недостижимости для украинских сил, что, вероятно, даже не активировали корабельные системы ПВО. Они также были убеждены, что они не видны ни с берега, ни с неба, ни на радарах.

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