Московский НПЗ остановил переработку: в Генштабе рассказали о последствиях атаки и показали фото

Московский нефтеперерабатывающий завод приостановил переработку нефти на неопределенный срок. Подтверждено повреждение установок по переработке нефти и резервуаров; кроме того, два резервуара полностью уничтожены.

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Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных сил Украины и опубликовал фото, как выглядит завод сегодня, 20 июня. Остановка работы стала следствием атаки украинских дронов на Москву 18 июня.

Что известно

После атаки украинских беспилотников на Московский НПЗ 18 июня завод прекратил переработку нефти. Он понес значительные разрушения.

"Завод остановил переработку. Пострадали установка первичной переработки нефти АВТ-6, комбинированная установка переработки нефти (КУПН), три резервуара объемом 10 000 м³, один – 30 000 м³", – написали в Генштабе ВСУ.

Там также отметили, что на опубликованных снимках видны два резервуара РВС (30 тыс. и 10 тыс.), которые полностью уничтожены.

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"Московский НПЗ сегодня", – написали в Генштабе и опубликовали фото, как выглядит завод на данный момент, 20 июня.

Что предшествовало

Утром 18 июня столица страны-агрессора подверглась одной из самых масштабных атак беспилотников за последнее время.Украинские беспилотники нанесли серию ударов по российской столице. Одной из главных целей стал Московский нефтеперерабатывающий завод в районе Капотни на юго-востоке российской столицы. Атака проходила в несколько волн, начиная примерно с 4:30 утра. После ударов по заводу над городом поднялись густые столбы черного дыма.

Московские власти утверждали, что по состоянию на 6:40 утра на подлете к столице и над её территорией силами ПВО якобы было сбито не менее 43 беспилотников.

В сети отмечают, что НПЗ был плотно прикрыт ПВО, однако дроны прорвались вглубь объекта, несмотря на стационарные башни с комплексами ЗРПК "Панцирь", установленные вокруг Капотни и в соседних районах.

Ранее OBOZ.UA писал о том, что Москва вновь подверглась атаке дронов. Так, днем в пятницу, 19 июня, столица России Москва в очередной раз оказалась под атакой беспилотников. Местные жители фиксировали в небе рои БПЛА, которые приближались с разных направлений.

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