'Моя позиция четкая': Зеленский высказался по поводу ядерного оружия и пакета сдерживания России

Украина не требует вернуть ядерное оружие, от которого отказалась в начале 1990-х в обмен на "гарантии безопасности", зафиксированные в нарушенном Россией Будапештском меморандуме. В то же время в Киеве считают несправедливым, что, приложив руку к лишению нашего государства ядерного статуса, сейчас Запад отказывает ему во вступлении в НАТО как гарантии безопасности для Украины.

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Ввиду этого Украина одним из пунктов своего Плана победы предусмотрела "пакет сдерживания" России в виде расположения на нашей территории западных неядерных вооружений. Подробности по этому поводу президент Украины Владимир Зеленский раскрыл во время общения с журналистами.

Во время встречи с представителями СМИ президенту адресовали вопрос о сделанном им ранее заявлении о том, что защитить Украину от агрессии РФ могло бы либо ядерное оружие, либо членство в НАТО – и что пока наше государство предпочитает второй вариант.

И Зеленский объяснил, что именно имел в виду, когда делал это резонансное заявление.

"Мои месседжи очень четкие. Мы действительно в свое время отдали все наше ядерное оружие. Это было много лет назад. Мы должны были обменяться на НАТО. Это мое мнение. Я поделился им с Байденом и с Трампом. Вот почему я сказал, что не могу понять, где справедливость по отношению к Украине. Почему? Мы отдали ядерное оружие. Мы не получили НАТО. И можете ли вы, я спросил их, можете ли вы назвать мне других союзников или другой "зонтик безопасности" или что-то подобное, какие-то меры безопасности и гарантии для Украины, которые будут соизмеримы с НАТО. Никто не может мне сказать", – подчеркнул президент.

Он снова опроверг намерения Украины так или иначе восстановить ядерный статус.

"Мы не просим предоставить нам или вернуть ядерное оружие. Да, мы не просим этого. Мои позиция очень четкая. Мы отдали, но ничего не получили взамен. И мы получили только полномасштабную войну и много жертв, поэтому на сегодняшний день у нас есть только один выход. Поэтому нам нужно НАТО, потому что у нас нет оружия, которое может остановить Путина", – подчеркнул Зеленский.

В условиях, когда Украина осталась без ядерного оружия и без "зонтика" НАТО, по мнению главы государства, западные партнеры должны серьезно рассмотреть предложения Украины, изложенные в пакете сдерживания Плана победы Украины.

"Я сказал: "У нас нет ядерного оружия и мы не в НАТО, и не будем в НАТО во время войны. Вот почему мне нужен этот пакет. И вы не можете быть против этого". Я сказал, что именно поэтому нам нужен пакет, который может остановить Путина. Снизить его военный потенциал. Я нашел эту альтернативу. Возможно, у партнеров есть другая альтернатива. Соединенные Штаты с Китаем, Бразилией и Индией могут просто позвонить Путину и сказать, что с этого момента мы вместе, вы должны остановить войну, отступить. И все. Это их пакет. А у меня этого пакета тоже нет", – отметил Зеленский.

Он также поделился тем, как восприняли презентованный украинский План победы в США, которые были и остаются ключевым союзником нашего государства.

"Они сказали, что да, мы начали работать над Планом победы, хотят все проанализировать и так далее. Но мне понятно, что все крупные партнеры, особенно в период выборов, будут бояться реакции России. Потому что они понимают, что этим пакетом мы можем уничтожить их. Но для меня, даже этот пакет, как я вам сказал, – это наш план. Они всегда могут предложить нам альтернативу, но с тем же результатом. Я не настаиваю, чтобы они поступали именно так. Я сказал, что это сработает. Если у вас есть альтернатива, да, пожалуйста", – объяснил президент.

По словам Зеленского, реализация Плана победы должна пройти в четко определенные сроки. В частности, горизонт "планирования" охватывает ближайшие три месяца, однако о каких-то "ультиматумах", якобы выставленных Киевом западным партнерам, речь не идет.

Сейчас для Украины важнейшей задачей является избежание оккупации Россией и продолжение обороны при любом развитии событий.

"Есть внутреннее производство, когда вы находите альтернативу тому или иному оружию, – это единственное усиление. Когда вы находите эту альтернативу в закупках других стран, тогда вам нужно искать альтернативные источники финансирования. Мы их находим в замороженных российских активах. Мы смогли договориться, и нашли этот выход. Да, деньги придут только в начале следующего года. Траншами. Но тем не менее мы нашли эти деньги. И это был план "Б", если Соединенные Штаты, например, снизят финансовую поддержку. Так может быть. Тогда нужно находить деньги на закупку и поддержку социальную. И эти деньги мы нашли. Со следующего года мы будем рассчитывать на соответствующие замороженные российские активы", – отметил Зеленский.

Напомним, ранее Зеленский рассказал о стратегической цели Курской операции. По его словам, чтобы остановить войну, необходимо, чтобы она вернулась туда, откуда пришла – на территорию РФ. И Курская операция Украины обеспечила такое возвращение. И вместо планируемой Кремлем "буферной зоны" на украинской земле эта зона создается в России.

К тому же Курская операция позволила решать еще одну сверхважную задачу: активизировать обмены пленными. Ведь украинские воины в РФ активно пополняют обменный фонд, давая шанс большему числу побратимов поскорее вернуться домой из российского плена.