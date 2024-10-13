'Моя страна избрала путь зла': в The Telegraph рассказали о двойных агентах в армии Путина, которые помогают Украине

Военное движение украинцев и крымских татар "Атеш" продолжает вербовать российских оккупантов в свои ряды. За счет них удается подрывать наступательный потенциал путинской армии, а также получать оперативные сведения о намерениях врага.

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В настоящее время более 2000 агентов сопротивления действуют в тени на всех оккупированных территориях и в самой России. Об этом говорится в материале The Telegraph.

Один из агентов "Атеш" в рядах оккупационной армии РФ рассказал, как сжег окопы своей армии в Херсонской области. Солдат-срочник рассказал, что в июле он поджег окоп своего подразделения на левом берегу Днепра, в результате чего пожар перекинулся на блиндаж соседнего подразделения. Пока оккупанты пытались потушить пожар и спасти запасы продовольствия и оружия, огонь распространился на большую территорию и многие захватчики получили ожоги. Агент в армии Путина заявил, что сделает все возможное, чтобы продолжить свою работу против кремлевского режима.

Партизанская группа "Атеш" сотрудничает с украинской разведкой, а также с другими движениями сопротивления, полагаясь на местных жителей и все чаще на самих российских солдат. Десятки россиян, втянутых в войну, в которой они не хотели участвовать, стали ценным активом для партизан.

Представитель "Атеш" рассказал, что с начала войны к движению присоединялись российские солдаты, помогая добывать информацию как на передовой, так и в тылу в Крыму и России. Но в настоящее время наблюдается значительный рост числа российских солдат, вступающих в ряды "Атеш". Они являются важным инструментом поддержки борьбы, выполняя важнейшие диверсионные и разведывательные задачи.

На поле боя россияне предоставляют информацию о передвижениях войск, поставках оружия и боеприпасов, местонахождении командиров и командных пунктов. На аэродромах они докладывают о типе, количестве и состоянии самолетов, а также о системах ПВО, расписании полетов, складах горючего и боеприпасов.

Другой российский военный, завербованный партизанами, работает на авиабазе в нескольких сотнях километрах от границы с Украиной. Он помогает отслеживать перемещение самолетов и поставок оружия. На аэродроме, который агент описывает как "один из крупнейших боеспособных аэродромов в России", базируются некоторые из самых современных истребителей России, которые наносят регулярные ракетные удары по городам Украины.

"Здесь я выступаю глазами и ушами Атеша. Это рискованная работа, которая влечет за собой обвинение в измене и десятилетия тюрьмы. Но я понимаю, что есть зло, а что есть добро. К сожалению, моя страна выбрала путь зла. Военная контрразведка здесь постоянно активна, и они знают о возможных утечках информации с этого аэродрома. По моему мнению, я не единственный, кто помогает украинской стороне здесь", – рассказал агент.

В то же время основным местом деятельность агентов "Атеш" остается оккупированный Крым. На захваченном полуострове Украина активизировала свою кампанию, чтобы сделать Крым непригодным для российских войск. Представитель группировки заявил, что самой крупной акцией "Атеш" с использованием российского солдата стало уничтожение штаба Черноморского флота в Севастополе.

В "Атеш" рассказали, что один из агентов внутри флота предоставил подробности запланированной встречи руководства флота, которую Украина использовала для расчета времени своего удара. На сегодняшний день одни из основополагающих задач партизан является освобождение Крыма от всех оккупантов.

Напомним, агент "Атеш", служащий в российской армии, провел успешную диверсию на Донетчине. Он пожег российскую БРДМ, вследствие чего она была полностью уничтожена.

Ранее "Атеш" разведал 17-й арсенал Черноморского флота в Севастополе. Он обеспечивает флотские части и соединения необходимыми материалами и боеприпасами во время операций.

Также партизаны зафиксировали транспортировку ракет к ПВО С-300 в Крыму. По мнению активистов "Атеш", это свидетельствует о подготовке ВС РФ к возможной массированной атаке на военные объекты, что заставляет их усиливать оборону.