Может ли НАТО пригласить Украину к членству на заседании на этой неделе: у Reuters узнали подробности

На ближайшем заседании НАТО вряд ли прислушается к призыву о приглашении Украины вступить в Альянс. Таким образом Киев не сможет получить политические преференции накануне потенциальных переговоров о завершении войны.

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Высокопоставленный дипломат НАТО прогнозирует, что для достижения консенсуса о членстве Украины в военном блоке потребуются недели и месяцы. Об этом сообщает Reuters.

По словам министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, предоставление приглашения устранило бы один из главных аргументов России в пользу ведения войны, а именно, стремление не допустить вступления Украины в альянс. В письме к своим коллегам по НАТО глава украинского МИД призывал дипломатов принять положительное решение в пользу Украины.

В то же время дипломаты, говорившие на условиях анонимности, заявили, что пока нет никаких признаков необходимого консенсуса среди 32 членов НАТО для принятия такого решения на встрече министров иностранных дел в Брюсселе. Один из высокопоставленных дипломатов НАТО считает, что "потребуются недели и месяцы, чтобы достичь консенсуса".

Высокопоставленный американский чиновник заявил, что на встрече основное внимание будет уделено расширению поддержки Украины, чтобы в следующем году она заняла максимально прочную позицию, вступая в возможные переговоры. Чиновник, говоривший на условиях анонимности, отметил, что необходимо "резко увеличить финансирование, боеприпасы и мобилизацию".

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что определенность относительно членства в НАТО и в Европейском Союзе обеспечит Украине сильную позицию.

Ранее Зеленский заявил, что Украине нужно предложить членство в НАТО – сначала речь может идти о неоккупированных территориях страны. Однако само приглашение в Альянс должно быть сделано Украине в ее международно признанных границах.

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