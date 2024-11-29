Зеленский призвал 'немедленно' взять Украину в НАТО и уточнил, как вернуть оккупированные территории

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украине нужно предложить членство в НАТО – сначала речь может идти о неоккупированных территориях страны. Однако само приглашение в Альянс должно быть сделано Украине в ее международно признанных границах.

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Об этом Зеленский сказал в интервью Sky News. Он отметил, что членство в НАТО нужно будет предложить неоккупированным частям нашей страны, чтобы положить конец "горячей фазе войны".

"Похоже, он признал, что оккупированные восточные части страны пока не подпадают под такое соглашение", – говорится в статье.

Если вступление Украины в Альянс состоится описанным выше образом, подконтрольную украинским властям территорию можно будет "взять под зонтик НАТО". Это Киеву возможность позже вернуть оккупированные Россией территории дипломатическим путем.

"Если мы хотим остановить горячую фазу войны, нам нужно взять под зонтик НАТО подконтрольную нам территорию Украины. Надо сделать это быстро", – подчеркнул Зеленский.

Он добавил, что прекращение огня нужно, чтобы гарантировать, что российский диктатор Владимир Путин не вернется, чтобы захватить больше украинских территорий. Президент сказал, что НАТО должно "немедленно" прикрыть ту часть Украины, которая остается под контролем Киева. Это, по его словам, Украине очень нужно, иначе Путин вернется.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Владимир Зеленский сказал, что никто не предлагал нам присоединиться к Альянсу "той или иной частью Украины". Он подчеркнул, что юридически признать украинские территории, которые под оккупацией России, российскими мы не будем и не можем, так как это противоречит Конституции Украины.

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