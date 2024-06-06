Может ли ТЦК без полиции задерживать и доставлять граждан в свои центры: разъяснение

ТЦК не имеет права самостоятельно задерживать и доставлять граждан в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Эти полномочия имеют представители полиции в некоторых случаях, определенных законом.

В то же время полиция без представителя ТЦК не может вручить повестку. Об этом сообщает "Судово-юридична газета", ссылаясь на законодательство.

Согласно статье 262 КУоАП, административное задержание может производиться только органами или должностными лицами, уполномоченными законами Украины, в частности Национальной полицией при нарушении военного учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации. ТЦК в этом списке не упоминается.

При административном задержании обязательно составляется протокол, где указаны дата и место составления, данные должностного лица, составившего протокол, сведения о задержанном, времени и мотивах задержания, подпись должностного лица и задержанного. В случае отказа задержанного от подписания протокола в нем производится запись об этом. Родственникам задержанного немедленно сообщают о его местонахождении.

Статья 259 КУоАП также регулирует процедуру доставки нарушителя. С целью составления протокола нарушителя могут доставить в полицию, подразделение Военной службы правопорядка, территориальный центр комплектования и социальной поддержки и т.д. Работники ТЦК не вправе осуществлять доставку.

Согласно изменениям, внесенным в статью 258 КУоАП законом №3696-IX, который вступил в силу 19 мая 2024 года, составление протокола о нарушении правил военного учета и законодательства о мобилизации больше не обязательно в особый период. Если лицо не явилось без уважительных причин или не уведомило причину неприбытия по вызову ТЦК, протокол не составляется при наличии подтверждающих документов о получении вызова.

Как отмечено в п. 47 и п. 54 Порядка проведения призыва граждан на военную службу, утвержденного постановлением Кабмина от 16 мая 2024 г. №560, задержание полицией и доставка гражданина в ТЦК осуществляется на основании статей 261 (обязательное составление протокола) и 262 КУоАП (определяет лиц, имеющих право на задержание).

Постановление №560 определяет следующие полномочия ТЦК по инициированию задержания и доставки:

Руководители районных (городских) ТЦК:

Обращаются в полицию для административного задержания и доставки в ТЦК лиц, совершивших административные правонарушения, предусмотренные статьями 210 и 210-1 КУоАП.

Принимаются меры вместе с полицией для административного задержания и доставки лиц, которые отказываются от получения повесток или нарушили правила военного учета. При этом "принятие мер" не означает, что ТЦК самостоятельно осуществляют задержание и доставку.

Существует определенное противоречие с постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 г. №1487, которое предусматривает обращение ТЦК в полицию для доставки лиц, совершивших административные правонарушения, в соответствующий ТЦК в случае невозможности составления протокола на месте.

Относительно полномочий полиции постановление №560 определяет в контексте задержания и доставки в ТЦК:

Во время оповещения – в случае отказа от получения повестки полицейский, входящий в состав группы оповещения, производит административное задержание и доставку в ТЦК на основании статей 261 и 262 КУоАП. Полицейские могут входить в группы оповещения и проверять военно-учетные документы, но не имеют права вручать повестки.

Во время проверки военно-учетных документов – в случае отказа следовать в ТЦК полицейский производит административное задержание и доставку на основании статей 261 и 262 КУоАП. Предложение "проследовать" в ТЦК должно поступать от старшей группы оповещения (обычно представителя ТЦК) в случаях нарушения правил военного учета или выявления разногласий в военно-учетных документах.

Полицейские могут самостоятельно осуществить административное задержание и доставку в ТЦК в случае отсутствия военно-учетного документа или наличия информации о розыске личности.

Также, согласно сообщениям ТЦК, СБУ и разведывательных органов, Национальная полиция осуществляет досудебное расследование в отношении лиц, совершивших уголовные правонарушения по статьям 335, 336, 337 Уголовного кодекса, включая уклонение от военного учета.

Как ранее сообщал OBOZ.UA:

– Для получения отсрочки от мобилизации военнообязанные должны обращаться с заявлениями в специальную комиссию при районных (городских) ТЦК и СП. Принятие решения может занять до семи дней со дня поступления.

– Кто входит в состав указанной комиссии и кто ее возглавляет, читайте в нашем материале по ссылке.

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